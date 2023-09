El anuncio lo hicieron el alcalde de Jamundí, Andrés Felipe Ramírez, y el director de la Policía Nacional, William Salamanca. "Encontrar los responsables de estos hechos, que atentan contra la vida, requiere de un trabajo articulado con la Fuerza Pública, entidades gubernamentales y por supuesto la ciudadanía", precisó Ramírez en su cuenta de X.

Inicialmente, la recompensa era de $50 millones, de acuerdo con un anuncio hecho por el general Salamanca. Sin embargo, el monto creció con los aportes puestos sobre la mesa por parte de la Alcaldía.

Ramírez le pidió al presidente, Gustavo Petro, hacer presencia en el municipio. "Nosotros hemos volcado toda la capacidad institucional para ofrecer en los territorios oportunidades para la gente. No es posible que Jamundí siga quedando por fuera de las estrategias de paz", subrayó el mandatario regional.

"Somos geográficamente estratégicos porque somos el municipio que conecta a Nariño y Cauca para ir al Pacífico. Merecemos atención para resolver de fondo esta situación. No podemos perder más vidas en esta guerra que la gente no merece. No podemos esperar más. Presidente lo necesitamos en Jamundí", agregó.

Hasta el momento, el balance del trágico hecho es de diez personas lesionadas, una de ellas en estado grave, además de dos vehículos y cinco viviendas destruidas. Las personas heridas reciben atención en el Hospital Piloto de Jamundí.

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, condenó el ataque, tras afirmar que "una organización criminal pretende doblegar al Estado y entonces acude, como lo ha hecho en la mañana de hoy, al atentado terrorista, a la instalación de carro-bombas, que son acciones dirigidas contra la comunidad", expresó.

"Su accionar va contra la comunidad. Hace años dejaron —si tuvieron— ideales, y hoy se asocian más a las prácticas, que pretendíamos superadas, del narcoterrorismo", sostuvo el jefe de la cartera de Defensa.

Para Velásquez los ataques son una respuesta al accionar de la Fuerza Pública en el Valle del Micay, el mismo argumento esbozado por el Presidente.

"Entonces, ven perdidas las posibilidades de seguir incrementando sus riquezas, y actúan de esta manera; con la pretensión de imponer un cese, para impedir que se consolide el control que, cada día, con mayor intensidad, con mayor capacidad, con mayor extensión territorial, viene haciendo el Ejército con el apoyo de la Fuerza Aeroespacial", sostuvo el Ministro, al tiempo que indicó que la "orden clara" del Gobierno es que "no nos vamos a retirar".

Aunque aún no se ha establecido qué grupo armado sería el autor, las autoridades informan que en esa zona delinque la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las FARC de Iván Mordisco. Esa estructura había declarado el 15 de septiembre un cese al fuego, días antes de que todo el Estado Mayor Central se sentara con el Ejecutivo para trazar una ruta de cara a una negociación de paz.

A ese grupo se le sindica de ser responsable de la activación de otro carro-bomba esta misma semana en Timba (Cauca), donde murieron dos personas y otras cinco resultaron heridas. A esta hora, el Ejército hace presencia en ambas zonas.

"Tropas de la Tercera Brigada, especialmente de nuestro Batallón de Alta Montaña Número 3, continúa el desarrollo de las operaciones militares en el área rural (de Jamundí), con el fin de contener, mitigar y buscar la neutralización de estas acciones terroristas", informó el coronel Julio Pinzón, comandante de la Tercera Brigada del Ejército.