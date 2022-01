"Se ha observado, en todos los países del mundo con excepción de Japón, que a donde ómicron llega se vuelve dominante, y desplaza todas las demás variantes. En Colombia ya más del 95% de los aislamientos de vigilancia genómica corresponden a esta variante", explicó el doctor Julián Fernández Niño, director de Epidemiología y Demografía del Ministerio.

Fernández Niño indicó además que otra característica de ómicron es que genera picos de contagio abruptos a donde llega.

"Todos los países del mundo, tal vez exceptuando Japón repito, han presentado picos abruptos, 'explosivos' de casos, con tiempos de duplicación tan bajos como 1,5 días", ahondó el profesional.

Y agregó que ómicron "es probablemente, más que el Sarampión, el virus respiratorio más contagioso conocido por el ser humano".

Cali es una de las ciudades del país en las que los casos se han aumentado a mayor velocidad por cuenta de ómicron.

El funcionario resaltó, sin embargo, que por fortuna esta variante tiene menos severidad intrínseca que sus 'primas' y lo que se está observando es que en este pico hay menos muertes.

"Lo anterior no quiere decir que no haya personas que mueran por ómicron, sino que la probabilidad es menor; pero hay personas, particularmente los no vacunados, o los vacunados pero que lamentablemente tienen muchas comorbilidades y no tienen refuerzo, que pueden fallecer por esta variante", añadió Fernández Niño.

Según indicó el profesional, la experiencia de otros países ha permitido evidenciar que el pico de ómicron puede durar entre tres a cinco semanas, dependiendo de varios factores.

"En Colombia la pandemia siempre ha sido asincrónica, lo que quiere decir que no estamos en pico en todas las regiones del país, y con las diferencias que hay en coberturas de vacunación y experiencia previa del virus, puede que haya ligeros cambios en el comportamiento", explicó el funcionario.

Por lo anterior, concluyó, "se observan tiempos de duplicación mucho más rápidos en Cali y un poco más lentos en Bogotá".

Este jueves, el país confirmó 30.283 nuevos casos de COVID-19 y 96 fallecidos por complicaciones asociadas a la infección, además de 22.574 recuperados.

Colombia llegó así a 5.440.981 contagios confirmados de la enfermedad desde la llegada de la pandemia, de los cuales se han recuperado 5.123.725 pacientes y han fallecido 130.625. 167.617 casos permanecen activos.