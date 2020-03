La Organización Mundial de la Salud, OMS, aclaró que el COVID-19 no está presente en el aire, como se creía inicialmente.

“El Coronavirus se transmite principalmente a través de gotitas generadas cuando una persona infectada tose, estornuda o habla”, explicó la OMS.

Al ser expulsadas estas gotas, es muy poco probable que se expandan por el aire, pues son muy pesadas.

El COVID-19 se transmite si se está a menos de un metro de alguien contagiado, o al tocar alguna superficie contaminada y posteriormente acercar las manos a los ojos, nariz o boca.

La OMS recomienda como medidas de protección y prevención del virus mantener al menos un metro de distancia de los demás, desinfectar superficies con frecuencia, lavar las manos constantemente con agua y jabón o geles antibacteriales y evitar tocar el rostro.

El organismo internacional hace énfasis en “el uso racional de los equipos de protección individual, no sólo las mascarillas” en el caso de los trabajadores sanitarios, e incide en la necesidad de que estén disponibles para este personal.

El Coronavirus no se transmite por el aire más que en situaciones de tratamiento, luego las mascarillas deberían estar reservadas para el personal sanitario.

De esta forma, la OMS salió así a corregir el estudio de los científicos de los Institutos Nacionales de Salud y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) y la Universidad de Princeton publicado en The New England Journal of Medicine.