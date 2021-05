El objetivo de la reunión fue visibilizar la situación de la ciudad y pedir acompañamiento para adelantar las acciones de reconciliación y reconstrucción de la ciudad, así como garantizar la protección de los Derechos Humanos.

“Hemos pedido a los embajadores en una posibilidad de acompañamiento a nuestra ciudad, a nuestro país, un acompañamiento para poder defender los Derechos Humanos, para poder proteger y promocionar los derechos de nuestra gente”, explicó el mandatario local en una transmisión de Facebook Live, hacia la 1:00 a.m. de este miércoles.

​

También puede leer: 91 heridos dejó la noche trágica y dolorosa que vivió Bogotá este martes

De la reunión participaron representantes de países como Italia, Portugal, Países Bajos, Suecia, Cuba, Alemania, Suiza, Francia, Australia, Irlanda, Panamá, Noruega, Austria, España, Reino Unido, Líbano, Chequia, Estados Unidos y organizaciones como la Unión Europea, ONU, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Los asistentes al encuentro dieron sus voces de condolencia a las víctimas de los enfrentamientos de los últimos días y expresaron su preocupación por la situación en la ciudad.

Ospina hizo énfasis en que los objetivos de la administración municipal en este momento se centran en construir un corredor humanitario para el abastecimiento de la ciudad, posibilitar el desescalamiento de la violencia para evitar enfrentamientos mayores, recuperar progresivamente la capital del Valle y generar espacios de discusión para los problemas sociales que tiene Cali.

“Estamos ante todo en la intención de desescalar la espiral de violencia que se vive en Cali, de reducir cualquier posibilidad que nos lleve a una guerra y, por su puesto, adelantando todas las tareas para mitigar y superar el sufrimiento de nuestro pueblo, que no se puede mover, que no recibe alimentos, que no recibe medicamentos, que no recibe suministros, que no puede trabajar”, explicó el Alcalde.

Y subrayó: “nuestro objetivo es superar los bloqueos que hoy tenemos, pero también privilegiar la vida”.

También puede leer: Eln y disidencias, detrás de vandalismo en Cali: Fiscalía

Cali completa este miércoles el octavo día de manifestaciones y bloqueos, en el marco del Paro Nacional convocado por diferentes sectores desde el pasado 28 de abril, contra la reforma tributaria presentada por el Gobierno Nacional.

Aunque el presidente anunció el retiro de la medida el pasado domingo 2 de mayo, tras cinco días de protestas en el país, los manifestantes siguen en las calles exigiendo, entre otras cosas, el archivo del proyecto de reforma a la salud que cursa en el Congreso e incluso la renuncia de Iván Duque.

En el marco de las manifestaciones la situación de orden público ha sido tensa, en especial en ciudades como Cali, donde se han vivido noches de terror a raíz de los enfrentamientos entre manifestantes y fuerza pública y las denuncias de abusos de autoridad.

Hasta este miércoles la ciudad totalizaba más de 380 heridos, 211 de ellos civiles y 171 policías, según datos oficiales. Organizaciones de Derechos Humanos hablan de más de 20 muertos, todos civiles.