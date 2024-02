Para el proceso de paz, el gobierno y el Eln acuerdan crear un "fondo multidonante"

El gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (Eln) anunciaron este lunes un acuerdo para establecer un "fondo multidonante para el proceso de paz" al concluir el sexto ciclo de negociaciones en La Habana.

Este anuncio llega un día después de que ambas partes acordaran extender por otros seis meses el cese al fuego bilateral, nacional y temporal, apenas minutos antes de que expirara el plazo. El cese al fuego entró en vigor el 3 de agosto de 2023 y la semana pasada se prolongó por siete días adicionales.

Durante el sexto ciclo, que inició el 22 de enero, también se alcanzaron acuerdos sobre el diseño de la participación de la sociedad civil y sobre las comunicaciones de la mesa de negociación.

"En función de este proceso, basado en principios de transparencia, de respeto a la legalidad y a las normas nacionales e internacionales y, busca fortalecer y hacer sostenible este proceso en el desarrollo de los acuerdos que lo componen, en las actividades y en un Eln en construcción de paz" dijo por su parte Sobre Vera Grabe, jefa negociadora del gobierno, sobre el fondo multidonante.

En relación con este asunto, el principal negociador de la guerrilla, conocido como 'Pablo Beltrán', añadió que el fondo se destina "para respaldar la implementación total de los acuerdos". Asimismo, mencionó que no solo están involucrados los países garantes y acompañantes, sino que el fondo está abierto a la contribución de otros donantes.

En una entrevista con Blu Radio, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, indicó que si se cumple el acuerdo de no realizar más secuestros, el Estado podría considerar financiar al Eln, pero no para sus actividades militares, sino como un actor político dentro del proceso en curso para poner fin al conflicto armado en el país.

No obstante, subrayó que ni el Gobierno ni la comunidad internacional pueden financiar "un alto al fuego para una organización si no se vislumbra el fin del conflicto, es decir, si no hay una voluntad real, no solo verbal, de poner fin a esta guerra".

"Claro, en el sentido de que ya, de alguna manera, hay una renuncia al uso de las armas como expresión política o como una manera de hacer política. Ya cuando hay eso se podría financiar, no a la organización armada, sino la participación política de esa organización en los procesos de transformación de la sociedad y, sobre todo, de las regiones, de los territorios. Uno de los elementos que hemos planteado es que el elemento fundamental de la paz y, queremos darle mucho énfasis en este 2024, debe ser territorial porque sin paz territorial no habrá paz" sentenció.