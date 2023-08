'Parece que Petro está en maratón de Netflix', congresista criticó silencio del Presidente ante hostigamiento en Cauca

A través de sus redes sociales, el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Andrés Forero, cuestionó el silencio del presidente Gustavo Petro luego de que se conocieran videos en los cuales se veía a hombres armados, al parecer de las disidencias de las Farc, hostigando a la Fuerza Pública en Cauca.

"Parece que el presidente Gustavo Petro está en maratón de Netflix", escribió el militante del uribismo en su cuenta de Twitter.

Las críticas del congresista se dieron debido a que hace ocho días, después de que hubiera un atentado de las disidencias de las Farc contra una patrulla de la Policía Nacional, en Cauca, que dejó tres muertos y un herido, el mandatario asegurara que el domingo se pudo ver una serie de Netflix.

"El domingo pude ver televisión de nuevo. Hacia tiempo no lo hacia. Me pude ver una serie de Netflix que me emocionó y que les recomiendo. Se llama 'Los pacientes del doctor García'. La serie española muestra por qué es tan indispensable hoy no volver a los fascismos de ayer que se impusieron a la fuerza en España y Argentina. Por qué es tan importante desatar una democracia en movimiento en Colombia", escribió el mandatario de los colombianos.