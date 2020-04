Parroquia de Ábrego desmiente historia de supuesta aparición de virgen

Además, no hay registros de una publicación de esta foto en las redes de la mencionada reina de belleza en estos días.

Según estas mismas fuentes, no se sabe qué lugar es el de la fotografía, pero no hay certeza ni siquiera que el sitio de la imagen se encuentre en Ábrego o en la vereda El Hoyo.

Pero según la Parroquia Santa Bárbara, esto no es cierto, por lo que el fraile se disculpó y pidió compartir que eso no había pasado en Ábrego.

Según la parroquia, lo que sucedió fue un malentendido. Un fraile ermitaño de una vereda del municipio, que se encuentra enclaustrado y no ha salido a evangelizar en estos días, recibió la fotografía y quiso compartirla.

Vanguardia se contactó con la Parroquia Santa Bárbara en Ábrego, con el fin de buscar al clérigo para confirmar el suceso. La parroquia manifestó que en su comunidad de Ábrego no existe ningún párroco con el nombre Pío Cárdenas.

Vanguardia indagó en redes sociales las publicaciones sobre la fotografía y encontró diferentes versiones, incluyendo una del portal “Todos por Cali Noticias”, en donde afirman que fue una ex señorita Colombia quien publicó la imagen, que le envió supuestamente el padre Pío Cárdenas.

¿‘Fake News’ sobre el coronavirus?, nosotros lo chequeamos

