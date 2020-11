Pastrana, Gaviria y Samper no asisten a comisión de relaciones exteriores

Una de las razones que argumentó el expresidente César Gaviria para no asistir a la comisión fue que la convocatoria se hizo derivada de una orden judicial y no porque el presidente Iván Duque y su Gobierno crean conveniente la participación de todo el espectro político en materia de relaciones exteriores.

"No es útil atender reuniones cuando es claro que el convocante no quiere escuchar opiniones distintas, ni le interesa en absoluto compartir sus ideas sobre lo que debe ser nuestra política exterior", expresó el director del Partido Liberal.

De acuerdo a Gaviria, el hecho de que Duque, en dos años, no haya citado la comisión de manera voluntaria significa que no le interesa tener una política exterior que represente a toda la nación. Así mismo, indicó que no le interesa recibir información de decisiones ya tomadas y con las que no está de acuerdo.

Por su parte, Andrés Pastrana no asistirá debido a otros compromisos. En una misiva enviada a la canciller Claudia Blum manifestó que pese a que se le hace imposible acompañarlos en esta sesión, sí considera importante que se retome esta comisión, en especial, en medio de la crisis que ha desatado la pandemia por el Covid-19.

“En este contexto de una gravedad enorme, se hace imperioso reactivar las sesiones de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, que desafortunadamente el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos y su canciller María Ángela Holguín dejaron marchitar”, indica el líder conservador.

Para Pastrana es momento de corregir el rumbo porque Colombia necesita reactivar esta comisión para pensar de manera estratégica el relacionamiento internacional y analizar los cambios regionales en curso, así como las amenazas a la institucionalidad democrática.

Ernesto Samper, al igual que Gaviria, lamentó que esta convocatoria se haya hecho por una orden judicial y aseguró que en los dos años del Gobierno del presidente Iván Duque le ha insistido en la necesidad de convocar esta comisión, sin obtener respuesta del mandatario.

“En estas circunstancias, aunque entiendo el interés del Gobierno por dar cumplimiento al mandato judicial referido, hubiera sido deseable que la primera reunión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores de este gobierno hubiera sido de carácter consultivo y presidida, como siempre ha sido, por el presidente de la República”, señaló Samper.

La citación a la comisión se dio en medio de críticas al Gobierno no solo por haber tenido que esperar un fallo judicial para poner en funcionamiento este mecanismo, sino porque el tema principal de la misma es la reactivación económica del país, dejando de lado aspectos que se consideran importantes en materia de relaciones internacionales como Venezuela y los rumores alrededor de las relaciones con Estados Unidos.

Los representantes de Duque en la reunión, en la que también están citados expresidentes, expertos y congresistas, son la excanciller Noemí Sanín, quien actuará con la suplencia del exembajador Fernando Cepeda Ulloa. El exfiscal general Alfonso Gómez Méndez, es otro de los que estará presente y tendrá de suplente la excanciller del Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, María Consuelo Araujo.