“Peatones invadieron el carril de los carros”: abogado pide no enviar a prisión a Enrique Vives

Ante la juez Primera Penal Municipal de Santa Marta, el abogado Alex Fernández pidió no enviar a la cárcel al empresario Enrique Vives Caballero, sindicado de atropellar a siete jóvenes en el sector de Gaira el pasado 13 de septiembre, cuando presuntamente manejaba borracho, porque este no pudo evitar el accidente ya que las víctimas invadieron el carril donde sólo debían transitar vehículos, poniéndose en riesgo.

Para sustentar su pretensión el abogado defensor dijo que el informe de accidentología vial dice: “que los peatones invadieron el carril donde sólo debían transitar vehículos, teniendo enfrente un puente”, y agregó que la Fiscalía solo argumentó que su defendido manejaba en estado de embriaguez y en exceso de velocidad, lo cual es insuficiente para que enviar a la cárcel a Enrique Vives Caballero porque este siempre siguió su carril: “son los peatones los que invaden la vía del vehículo, y por eso son impactados frontalmente".

Añadió que esta situación tomó por sorpresa al empresario y que por eso no pudo reaccionar "usted no esperaba que esas personas estuviesen ahí, no esperaba que esas personas le invadieran su carril independientemente de cualquier factor, si ese hecho generador, la ubicación y autopuesta en riesgo por parte de la víctima, no se hubiese generado este hecho".

También dijo que hay que tener en cuenta que los peatones podían ver las luces del vehículo y que según otro informe, Enrique Vives Caballero: “sí hizo todo lo posible para no colisionar con estas personas, porque la desaceleración de su vehículo, lo obliga a usted a quedar en una posición diagonal y luego usted retorna a la posición inicial y con conciencia tranquila. Usted hizo lo necesario para detener la marcha del vehículo”, dijo el abogado defensor, quien presentó varias entrevistas sobre este tema.

Durante su argumentación el abogado defensor intentó además poner grabaciones en vivo e incluso una llamada como elemento probatorio pero fue fuertemente regañado por la juez del caso quien le aclaró que no está en una diligencia de juicio oral. Ante este hecho también reclamó la Fiscalía y la Procuraduría.

Esta petición se da en respuesta a la solicitud que hicieron la Fiscalía, los abogados de víctimas y la Procuraduría de enviar a la cárcel a Enrique Vives Caballero.

Esto porque representa un peligro para la comunidad y un riesgo de no comparecencia, lo que se se vió reflejado, según la Fiscalía, en los hechos que impidieron la continuación de las audiencias preliminares: “pasamos sufriendo para poder continuar las medidas de imputación y medida de aseguramiento, porque Vives fue recluido en un centro transitorio y sin autorización de la Fiscalía fue trasladado a la Clínica Perfect Body, donde tuvimos que trasladarnos hasta allá”, dijo el ente acusador.

Añadió que al llegar a ese lugar se encontraron con que Vives había sido trasladado a otra clínica psiquiátrica sin informar al ente acusador ni a la juez, y hasta hoy se pudo adelantar la imputación. “Lo que refleja una obstrucción a que se realizarán las diligencias”.

Los hechos por los que Vives Caballero es investigado ocurrieron la madrugada del 13 de septiembre de 2021 a la altura del puente viejo de Gaira (jurisdicción de Santa Marta DTCH), cuando Vives Caballero se movilizaba a su casa en una camioneta Toyota Hilux, a alta velocidad y en estado de embriaguez (al límite del segundo grado de alcoholemia) y atropelló a siete personas de las cuales seis murieron.

En este hecho fallecieron Rafaela Petit, María Camila Martínez, Laura Valentina de Lima, Juan Diego Alzate y los hermanos Camila y Lenoir Romero y resultó gravemente herido un menor de edad.

Agregó el fiscal que Vives Caballero ha recibido varios comparendos de tránsito por conducir a alta velocidad.

Por estos hechos Vives Caballero fue imputado por el delito de homicidio en la modalidad de dolo eventual.