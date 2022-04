Pequeño con cáncer de Bucaramanga se sintió 'como un rey' en castillo de Cartagena

El pequeño nació en Bucaramanga y hace nueve años, vive en Ríonegro (Antioquia). Llegó a Cartagena de Indias para conocer su imponente Fuerte San Felipe de Barajas... ¡un castillo de verdad, verdad!

Eran las 2:00 de la tarde y, por unas horas, el pequeño Juan se convertiría en rey y se olvidaría del linfoma de Hodking, el cáncer que padece desde hace algunos años.

Pareciera que, por lo menos ahora, nada puede quitarle la energía a Juan Diego: recorre cada túnel de la fortaleza... sonriente, feliz y emocionado a pesar del sol y de este cáncer del sistema linfático que forma parte del sistema inmunitario y puede afectar a personas de cualquier edad, pero es más frecuente en personas adultas, según especialistas de la Clínica Mayo. Lea aquí: Video: cáncer infantil, conozca los signos de alerta

En el mundo, “cada año son diagnosticados con cáncer 280.000 niños entre 0 y 19 años. En América Latina y el Caribe se estima que al menos 29.000 menores de 19 años resultarán afectados por el cáncer anualmente. De ellos, cerca de 10.000 fallecerán a causa de esta enfermedad”, explica la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Según el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, el linfoma de Hodking tiene dos tipos principales: el clásico y con predominio linfocítico nodular. Algunas de sus manifestaciones más frecuentes son ganglios linfáticos inflamados, fiebre, sudor nocturno excesivo y pérdida de peso, se trata de un tipo de cáncer de alto riesgo.

Juan Diego fue diagnosticado en el 2019 y tras dos tratamientos que no dieron resultado, sumado a un trasplante de médula que tampoco funcionó, esta madre se propuso cumplir cada uno de los sueños de su pequeño.

Volvamos a Juan Diego. Durante el recorrido, su madre Stella cuenta que esta lucha contra el cáncer ha incluido varios procedimientos, pero los resultados no han sido los mejores; a pesar de todo, el pequeño siempre tiene una sonrisa para quienes lo rodean.

Caminamos y él dice ser el rey de este castillo construido para defender a la ciudad, de los intrusos, por allá en 1657. Nuestro pequeño rey escucha atento la historia de Cartagena en la voz del guía, también juega a ser un pirata, se toma fotografías, corre, salta... todo de la mano de su madre; ella, con voz quebrantada, relata toda la lucha que ha librado por sacar adelante a su hijo: Juan Diego fue diagnosticado en el 2019 y tras dos tratamientos que no dieron resultado, sumado a un trasplante de médula que tampoco funcionó, esta madre se propuso cumplir cada uno de los sueños de su pequeño.

Además confiesa que es fiel creyente en Dios. “El Señor me lo mantendrá con vida hasta el día que Él quiera... Mientras mi hijo esté conmigo, yo moveré cielo, mar y tierra por verlo feliz”, menciona. Le puede interesar: Hallazgo: la clave para mejorar la radioterapia en metástasis cerebral

Es realmente impactante escuchar a Stella decir que tocó muchas puertas para que a su niño se le cumpliera el sueño de tener una casa propia y visitar el lugar que tanto deseaba: el Castillo San Felipe de Barajas, en Cartagena, y gracias a la Fundación Héroes y Valientes, la Policía y demás personas que se pusieron la mano en el corazón para ayudar a esta familia, Juan Diego hoy tiene un hogar casi terminado.

“Me siento muy agradecida con todos los que me han ayudado en este camino, hoy mi hijo cuenta con una vivienda digna y cumple su sueño de visitar el Castillo, algo que me pidió de Navidad, pero yo no tenía los medios para venir hasta Cartagena con él”, concluye Stella mientras contempla a su hijo sonreír.

Factores de riesgo

Entre los factores de riesgo se incluyen los siguientes de este linfoma, según la Clínica Mayo:

La edad: El linfoma de Hodgkin suele diagnosticarse más en las personas de entre 15 y 30 años, y en mayores de 55.

Antecedentes familiares: Tener un familiar consanguíneo con linfoma de Hodgkin o linfoma no Hodgkin aumenta tu riesgo de desarrollar la enfermedad.

Infección anterior por virus de Epstein-Barr: Las personas que han tenido enfermedades causadas por el virus, como la mononucleosis infecciosa