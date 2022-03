Permiso del Estatuto no permitirá a migrantes viajar a otro país

Migración Colombia reiteró que el PPT “es un Permiso por Protección Temporal que les permite estar en Colombia y desarrollar cualquier actividad lícita”.

“Ese PPT no tiene relación con terceros países. Si piensan viajar a un tercer país, deberán hacerlo como ciudadanos venezolanos, con su respectivo pasaporte venezolano y visa”, dijo el director nacional de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa.

Mencionó que aquellos venezolanos que no cumplan esos requisitos, ese tercer país no los va a recibir, así tengan pensado viajar por turismo o compras.

Balance

Hasta el 16 de marzo de 2022, 1.940.331 migrantes se preinscribieron en el Registro Único para Migrantes Venezolanos (RUMV); y 1.401.176 efectuaron la segunda fase con el Registro Biométrico.

Le puede interesar: Alcaldía de Bucaramanga expulsó a 10 migrantes por faltas de seguridad

Unos 758.177 permisos han sido aprobados; 705.997 se encuentran impresos y 564.736 fueron entregados a sus respectivos titulares.

Migración indicó que el 45% de los venezolanos no acudieron a la cita biométrica, de manera puntual y oportuna. “Quiere decir que de cada 100 personas que citamos, 45 no asisten y le quitan el cupo a otra persona y hacen que el proceso no sea eficiente”, dijo Espinosa.

El funcionario instó a las personas que no pueden asistir a la cita, cancelarla de manera virtual para que sea entregada a otra persona.

Casos de septiembre

Migración señaló que quienes solicitaron el documento en septiembre y aún no les ha sido aprobado, deben esperar ya que cada caso es analizado en beneficio del migrante y de la nación. “Es un proceso que toma tiempo”, dijo el director general.

También puede leer: En presupuesto de EE.UU., aprobados 471,3 millones de dólares de ayuda para Colombia

“Creamos un botón digital para que pudieran solicitar una revisión de su caso, tras la revisión de los casos, tenemos 65 mil solicitudes, detectamos 12 mil registros repetidos, esto es problemático porque implica reprocesos, esto nos impide o nos desconcentra del esfuerzo de atender a cada una de estas personas, eso quiere decir, que el número es 53.000 luego de la depuración. De esas 53.000 personas, lamentablemente, hemos detectamos 11.000 que no son de septiembre. Hagamos uso de los mecanismos a los fines para los cuales fueron creados”, sostuvo Espinosa.

Señaló además que encontraron 18.000 registros con inconsistencias respecto a la cita, 2.000 tienen un RUMV que no corresponde y hay 5 mil documentos sin retirar.