Perros adiestrados podrían facilitar detección personas con COVID-19 en Colombia

¡Así como lo lee! ¡Al igual que lo que ocurre hoy en día con caninos que detectan si un individuo lleva cocaína en su maleta o si un vehículo está cargado de explosivos!

Escenas como estas se podrían convertir en una realidad próximamente si se logran los objetivos de la tercera fase de la investigación de un grupo de quince científicos de la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional-sede Medellín y la Universidad de Wisconsin-Madison, de Estados Unidos, entre otras entidades: la detección rápida y certera del SARS-CoV2, causante del COVID-19, a través de la poderosa capacidad olfativa de perros amaestrados con solo oler de forma directa a las personas.

El estudio inició el pasado 12 de marzo y es liderado por el profesor Omar Vesga Meneses, director del Grupo Investigador de Problemas en Enfermedades Infecciosas, Gripe, adscrito a la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia.

Para esta investigación se adiestraron en una finca de La Ceja, Antioquia, seis perros de la compañía Colina K9. Fueron seleccionados 4 hembras y 2 machos de las razas pastor belga, pitbull y malute Alaska.

Los animales fueron entrenados por siete semanas para que lograran la detección del agente causal de la enfermedad COVID-19 en muestras de saliva, aprovechando el olfato tan potente que tienen ellos.

Los perros “tienen una capacidad de detección impresionante, del orden de diez a la menos doce, es decir, una partícula diluída en un trillón y son capaces de detectarla”, explicó recientemente al Canal Caracol el médico internista Omar Vesga, especialista en enfermedades infecciosas.

En la pista acondicionada para el adiestramiento, en compañía de sus entrenadores, los perros recorrían y olfateaban las muestras que se aislaron en recipientes herméticos idénticos, de tal forma que de ellas saliera solo el aroma, para que el perro aprendiera a diferenciar el olor de un contagiado con el virus, del olor de una persona libre del mismo.

Los perros se sometieron a 92 experimentos en los cuales evaluaron un total de 9.200 muestras. Su asignación era discriminar los especímenes de los pacientes con COVID-19 en medio de los especímenes de control con el menor número posible de errores, explicó la Oficina de Prensa de la Universidad de Antioquia a través de un boletín.

Los animales fueron entrenados con un método positivo, precisó Vesga Meneses, con el que el perro es feliz dándole gusto a su amo. “Nosotros les enseñamos a asociar el virus con la comida, luego le retiramos la comida hasta que predomina el olor del virus y tan pronto como el perro identifica el virus, lo premiamos con lo que más le gusta”.

Los resultados fueron, de acuerdo con las métricas del estudio, “fabulosos”, como lo comentó el doctor Vesga al Sistema de Radio Informativa de la Universidad de Antioquia. El nivel de exactitud de esta prueba se aproxima al cien por ciento (99, 9%), le falta una décima para ser exacto, si un paciente no tiene coronavirus.

“Es decir, si el perro señala que el paciente no tiene coronavirus la probabilidad de que sea un error es del 0,1%”. Lo que no sucede con pruebas como la PCR, como manifiesta el especialista, “que puede tener falsos positivos del orden del 40 % en el peor de los casos y del 11 % en el mejor de los casos. Es decir, que de cada cien pacientes que diagnostica se le escapan diez que tienen la enfermedad. Al perro, de cada cien pacientes, no se les escapa ninguno. O solo uno”.

La fase In-Vivo

Terminada la segunda fase (In-Vitro), la investigación se encuentra ahora en la tercera: la In-Vivo, en la que, con todas las medidas de bioseguridad adecuadas, se empezará el entrenamiento de los perros sobre personas aliviadas y asintomáticas.

“Los asintomáticos tienen las mismas cargas virales de los sintomáticos y por eso creemos que vamos a detectar asintomáticos, eso está en proceso. Pensamos que nos van a dar iguales resultados a la fase In-Vitro, no creemos que haya diferencia debido a la potencia odorífera que tiene el perro”, aseguró el doctor Vesga.

Financiación

Si demuestran que el perro puede detectar el COVID-19 oliendo directamente al individuo sin siquiera tocarlo, será un aporte que convencerá al mundo de que vale la pena tener presente a los perros en el diagnóstico médico, los cuales no han sido tenido en cuenta lo suficiente en el pasado.

“Una vez hecho eso, lo que se necesitaría son miles de dólares para poder diseminar el método de investigación. No es porque el método sea costoso, si no porque su diseminación es costosa”, señaló el doctor Omar Vesgas.