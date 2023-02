Lo cierto es que en medio de contradicciones y confusiones, al parecer ya hay una fecha estipulada para radicar esa reforma que se ha ido regando como un secreto a voces. El proyecto que vendría recargado de “sorpresas”, según Prada, llegaría al Congreso este viernes 10 de febrero.

Así lo han dejado saber congresistas como el representante Alfredo Mondragón, quien le expresó a EL COLOMBIANO, su apoyo total a la reforma a la salud que estaría a punto de cocinarse. Precisamente, el anuncio de esa fecha tentativa la dio a conocer a través de su cuenta de Twitter destacando la importancia de que todo el pueblo conozca “la reforma del movimiento social”.

“El 10 de febrero se radicará la reforma a la salud a las 8 a.m. Convocamos al movimiento social a acompañar al presidente Gustavo Petro y a la ministra Carolina Corcho. Será la reforma del movimiento social que debe conocer todo el pueblo”, aseguró el representante.

Pero ese tipo de afirmaciones también han llegado de altos funcionarios como el mismo ministro Prada, quien el pasado martes en medio de una entrevista con una cadena radial, afirmó que la redacción final del articulado definitivamente sí iba en sesiones extra y que se presentaría en los próximos días.

Además, la ministra de Salud, Carolina Corcho, afirmó recientemente en medio de una reunión con la Federación Nacional de Departamentos que aunque no tenían listo el texto final, la iniciativa sí tendría que ser presentada esta misma semana. Y a esto se le suma que el viceministro de Salud, Luis Alberto Martínez, también ha insinuado la radicación del articulado para el viernes.

La reforma a la salud que generó no solo tensiones al interior del propio gobierno, sino entre la bancada oficialista y la oposición, vendrá con sorpresas según el ministro Prada, pues han logrado llegar a acuerdos con quienes han cuestionado el proyecto, como el presidente del Senado, Roy Barreras, y el ministro de educación Alejandro Gaviria, no sin antes destacar que no se perderá la esencia que planteó desde un primer momento el presidente Petro.

“Va a haber mucha sorpresa con el texto final. Hemos dialogado mucho con Roy y Gaviria y cada vez se llega a mas acuerdos. Es un gobierno que escucha y analiza porque el presidente es crítico y autocrítico, creo que va a haber un buen ambiente para tramitar la reforma. Más de uno se va a sorprender”, aseguró Prada.