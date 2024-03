Petro arremete contra los medios: 'La sociedad se ha embrutecido a través de RCN y Caracol'

En la mañana de este lunes, 11 de marzo, el presidente Gustavo Petro estuvo presente en acto simbólico de la primera piedra del edificio de Bellas Artes, en la Universidad Nacional, y se fue lanza en ristre contra los medios de comunicación tradicionales como Caracol y RCN.

Puntualmente el mandatario de los colombianos se refirió a las emisoras habladas de estas cadenas, las cuales son las de más grande difusión en el territorio nacional.

Además: Más de 30 vehículos serán subastados por la Dian; así puede participar del proceso

“El momento de privatización hizo que mucha gente se quedara sin estudio, que la sociedad colombiana fuese embrutecida a través de RCN y Caracol, que el único saber que se transmite a la mayoría de las ciudadanías es el que llega a través de las ondas de esas emisoras, que cuando uno abre, y no quiero discutir sobre gustos musicales, pero cada vez que uno abre la emisora no encuentra sino un embrutecedor, que va adormilando a la sociedad colombiana”, expresó Petro.

En medio de su intervención, el jefe de Estado también sostuvo que los medios de comunicación normalizan la muerte. “Le va haciendo sentir que la muerte es normal, que el genocidio es normal, que la violación de derechos sobre los y las más humildes es normal y no reacciona, no se espeluca, no se pellizca, cuando hoy más que nunca hay que pellizcarse”.

Las críticas del presidente Gustavo Petro se dan luego de que él y otros miembros del Pacto Histórico se fueran lanza en ristre contra los medios de comunicación, que han revelado varias investigaciones en contra del Gobierno y de la financiación ilegal que habría tenido en 2022 la campaña Petro Presidente.

Además: Expresidente Uribe le responde a Petro por elecciones de 2026: “No ha cumplido dos años y ya habla de quién va a ganar”

Incluso hace unos días el exprecandidato presidencial Alfredo Saade, propuso en redes sociales cerrar medios de comunicación. “Es hora de abrir el debate sobre hasta dónde pueden llegar los medios y sus empleados al micrófono. Diariamente, sin sonrojarse, mienten, destruyen la moral del presidente y de todos los que buscamos el cambio para dignificar la vida del poder popular, pero nunca se excusan o rectifican”, expresó.