En medio de un encuentro con los empresarios de Proantioquia, el presidente Gustavo Petro ratificó su respaldo al Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos y la hoy extinta guerrilla de las Farc, y reafirmó toda la disposición de su administración para cumplir los compromisos adquiridos por el Estado.

En esa reunión el jefe de Estado expresó que con el Acuerdo Nacional se podrá fortalecer lo acordado en La Habana, Cuba, con la industrialización del país.

“Cuando uno estudia el acuerdo al que llegaron, el acuerdo final, allí sí uno quisiera ponerlo como una ilusión realizada. ¿Qué sería de la sociedad colombiana si todos los puntos allí escritos se volvieran realidad? Ese ejercicio nos daría una sociedad rural. Yo le llamaría un romanticismo, una sociedad rural”, puntualizó Petro.

De igual forma, el líder del Pacto Histórico señaló que en el marco del Acuerdo Nacional consideraría conveniente convocar a un diálogo para examinar los temas que no se establecieron en los acuerdos de La Habana.

“¿Qué no se introdujo? No se puede tener un mundo rural equitativo, relativamente avanzado, sin conocimiento, sin industrialización. Entonces sí había que hablar del modelo económico. Era un error no hacerlo. Y ahora que se despierta de nuevo la discusión por el tema del Acuerdo Nacional, a mí me parece que tenemos que discutirlo”, afirmó el jefe de Estado.