Petro dio tres razones por las cuales “no se implementará el acuerdo de paz con las Farc”

Se posesionó ayer Gerardo Barbosa Castillo como magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Y en su intervención, el presidente Gustavo Petro dio una sorpresiva declaración en la que afirmó que no se podrá implementar el Acuerdo de Paz con las Farc.

El mandatario señaló que no será posible cumplir a cabalidad con lo pactado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la extinta guerrilla de las Farc por problemas estructurales que impiden, según él, garantizar que haya procesos de verdad y entrega de tierras.

Lo llamativo de esta advertencia de Petro es que hace poco menos de un mes el expresidente Juan Manuel Santos le dio un jalón de orejas público a su gobierno por reconocer como “Farc-EP” a las disidencias de Iván Mordisco y pidió que la paz total no opaque el Acuerdo de 2016.

Además, el jefe de Estado anunció que en el mes de marzo de 2024, su gobierno presentará oficialmente la reforma a la justicia, sobre la cual detalló que los ejes serán “la verdad y la restauración a las víctimas”.

¿Petro no cumplirá el Acuerdo de Paz con las Farc?

En su discurso de este miércoles, el presidente Petro planteó que hay tres razones por las que no se podrá implementar con lo acordado con las Farc. Al respecto, detalló que el Estado no está en capacidad de cumplir en temas como “la tierra, el territorio y la verdad”.

“No se va a implementar el Acuerdo de Paz con las Farc. Se va a incumplir ese tratado porque no somos capaces de construir un régimen de verdad. No somos de afectar el territorio y afectarlo positivamente y no somos capaces de repartir la tierra”, aseguró.

En ese sentido, cuestionó que en el país no hay una normativa que permita “democratizar la tierra” y resaltó que el proceso judicial debe restablecer la unidad integral de la verdad como un “eje conductor del proceso penal”.

“El Acuerdo de Paz es tierra, territorio y verdad y en los tres tenemos problemas de implementación. Tierra por razones históricas, los tenedores de las tierras no las sueltan y tienen político y las normas que se han construido alrededor del tema impiden una democratización de la posesión de la tierra”, expuso el mandatario.