"Yo creo que Gustavo Petro es un irresponsable. Es un tipo que no ha asumido el rol de presidente de la República con dignidad. Y no lo ha asumido con responsabilidad porque es que uno no ataca a la rama judicial del poder público. Respaldo total al Consejo de Estado”, aseveró el fiscal Francisco Barbosa.

Las críticas llegan escasas horas después de que el jefe de Estado insinuara que las decisiones del alto tribunal se han dado para favorecer a ciertos sectores políticos y afectarlos a ellos.

“A propósito, ¿se han dado cuenta que le están quitando los votos de los congresistas del Pacto Histórico suspendiéndolos con órdenes administrativas? Es decir, están cambiando de facto la representación política en el Congreso que el pueblo eligió. Le quitaron al Pacto la presidencia del Congreso y ahora sus votos. Es el golpe blando”, trinó Petro a través de su cuenta de Twitter.

Esa última parte –de golpe blando– fue la que provocó la dura respuesta de Barbosa y hasta el pronunciamiento del Consejo de Estado, que dijo que “no ha emitido órdenes administrativas con los efectos que él señala”.

“Ajeno a controversias políticas e ideológicas, el actuar de este tribunal se basa en la defensa de la juridicidad y en principios como el de la colaboración armónica entre las ramas del poder público. De otra parte, esas decisiones, como corresponde a las sentencias judiciales en un Estado de derecho, se encuentran sujetas a los recursos de ley”, aseguró el alto tribunal.

Este el segundo choque entre Petro y Barbosa en menos de 24 horas. Este domingo, el fiscal también criticó duramente al presidente por insinuar que los jóvenes de la primera línea siguieran encarcelados.

“Pues es que el presidente, como cree que es el Fiscal General de la Nación, entonces estamos ante un problema de fondo; él no hace parte de la rama judicial. Cómo hacemos para explicarle que primero no es mi jefe y segundo él no es la Fiscalía ni los jueces”, dijo Barbosa sobre ese tema.