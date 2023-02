La senadora María Fernanda Cabal está abonando el camino para buscar la Presidencia en 2026, y para conseguirlo, viaja con frecuencia a Medellín a reunirse con empresarios porque cree que Antioquia es un muro de contención para el Gobierno de Gustavo Petro.

Pero antes de que llegue el momento de las presidenciales tiene que centrarse en la agenda legislativa en la que ya perfila una férrea oposición al texto de la reforma a la salud, documento que empezará a tramitarse la próxima semana en el Congreso.

Cabal sostiene que ese articulado quiere igualar “por lo bajo” a los usuarios del sistema y acepta que la participación de su esposo, el líder de Fedegán, José Félix Lafaurie, en los diálogos de paz con el ELN, afectó su imagen. Esta fue su conversación con El Colombiano.

¿Está abonando camino para 2026 para competir contra el candidato de Petro?

“Contra el que sea. De pronto somos puras mujeres las que iremos por la Presidencia. Se habla de Verónica Alcocer, de Claudia López, y a mí me parece hasta interesante que sea una competencia de mujeres”.

Pero usted es la única de derecha que estaría en esa contienda, hasta ahora...

“En este momento el panorama está bastante despejado, no veo candidatos que se perfilen desde ahora”.

¿Y cómo va a capitalizar esa precampaña para que cuando lleguemos a 2026 no se le voltee la torta?

“La fortaleza más grande que yo tengo es la coherencia. Cuando usted le demuestra a su público que no se cambia de ropaje solo por interés es como cuando alguien mira al horizonte y siempre hay un punto fijo. Eso genera confianza”.

Hablemos de la agenda legislativa del Gobierno. ¿Está de acuerdo con que se eliminen las EPS con la reforma a la salud?

“Cuando usted se enfrenta a una mentalidad como la de Petro, pone en riesgo la estabilidad de una sociedad. Si bien hay que hacer reformas, no se puede tirar por la borda un sistema que es considerado como de los más solidarios del mundo. Va a someternos a unos cambios para los que ellos no tienen la preparación suficiente.

La reforma es muy parecida al Chávez de Barrio Adentro con sus médicos cubanos, es una reforma que con la excusa de igualar a todo el mundo por lo bajo va a terminar arriesgando la posibilidad que tienen hoy quienes tienen un Sisbén de ser atendidos”

El presidente afirma que 11 millones de personas ya votaron por la reforma en las urnas. ¿Petro quiere pasarse por encima al Congreso con su reformatón?

“El presidente siente mucha incomodidad de tener que pasar sus reformas por el Congreso, pero sabe que tiene la herramienta de la mermelada como la aplicó en la reforma tributaria. No le va a quedar fácil, se va a desesperar, tiene a unos ministros bastante incapaces y todo esto le va a generar un desgaste.

Si a todo esto le suma abrir siete campos de batalla cada que quiera aplicar una reforma, va a generar resistencia. Nosotros vamos a ser los resistentes y él va a terminar en un desespero por pasarse por encima a las demás ramas del poder público”.

Ya los jueces hablaron, también el fiscal y los líderes de La U, el Liberal y el Conservador se manifestaron diciendo que les preocupan las reformas. ¿El Congreso se va a manifestar?

“Más que se manifiesten por un sentido de país, lo hacen por sus intereses. Dilian Francisca es médica, lo mismo que Roy Barreras, César Gaviria es el autor de la Ley 100. Entre las EPS hay multinacionales, tienen capital extranjero, Colombia tiene la responsabilidad de responder porque debe dar unos mínimos de seguridad jurídica. No sé si la mermelada dé para que ellos terminen plegándose a las decisiones de Petro o si los intereses son tan grandes y la presión gremial es tan fuerte que no le pasen las reformas”.

¿Y cree que van a pasar?

“Si se las aprueban, tendrán muchas modificaciones. Otras podrían no aprobarlas porque es imposible pretender sacar toda esa cantidad de reformas que tocan al ciudadano, sobre todo en tan poco tiempo cuando usted sabe que pierde gobernabilidad”.

¿Las elecciones pueden romper la bancada de Gobierno?

“Totalmente. Ahora tiene que meter la aplanadora de todas las reformas que él quiere, pero viene un mes de vacancia y luego las campañas regionales. ¿Los conservadores o liberales van a apoyar a los candidatos del Pacto? No lo creo. La pugna se va a ver en el segundo semestre”.

¿Usted y el Centro Democrático van a sacar provecho de eso?

“El Gobierno Duque fue en contravía del legado de Uribe y del Centro Democrático. Tenemos que recoger las bases conservadoras de tradición, el muro de contención que ha sido Antioquia y el Eje Cafetero. Nuestro país jamás ha sido socialista, la propaganda depredadora y los resultados de la Registraduría nos llevaron a esto. Todo lo malo que haga Petro es capitalizable para una oposición consciente”.

Habló del legado de Uribe. ¿Quién lo tiene en sus manos?

“Lo tiene la memoria de todos los que no olvidan cómo sacó a Colombia del secuestro. También está en los que lo han acompañado, que siguen estando allí y que de alguna manera representamos la confianza del ciudadano en que este país vuelva y si enderece. No puedo decir que yo soy la depositaria del legado de Uribe porque hay protagonistas que han sido relevantes también. Lo importante es hacer equipo”.

¿La paz con el ELN va a tener impunidad?

“Todo tipo de acuerdo de paz trae impunidad”.

¿Entonces habría que hacer la guerra?

“No es hacer la guerra. ¿Llegaron a desplazar una comunidad entonces no puedo enfrentarlos con el uso legítimo de la fuerza? Los Estados existen para darle protección a sus ciudadanos. Mi pelea no es por mantener una guerra, sino porque usted sí pueda hacer acuerdos de paz con límites. Ojalá les vaya bien con el ELN, yo personalmente creo que no van a terminar en ningún lado porque mientras distraen ellos avanzan”.

Si les va mal, ¿eso afecta la imagen de Lafaurie como la persona de la oposición que aceptó estar ahí?

“Lo que él haga me afecta a mí. Incluso, esto terminó afectándome en la línea más dura que me apoya de quienes son mucho más severos que yo. No tengo el rótulo que me han puesto los medios y los adversarios, puedo llegar a acuerdos, pero hay puntos que para mí no son negociables. Usan a José Félix para darle un respiro a un proceso que a la gente ya no le interesa, pero él no es tonto” .

