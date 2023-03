Petro invitó a los dirigentes mineros a la Casa de Nariño

Control a maquinaria

No hay voluntad de paz

Asimismo, Petro señaló que si el Clan del Golfo está detrás del paro, como muchos de los indicios lo demuestran, no tienen voluntad de paz porque no puede acercarse ninguna organización a una negociación con la justicia para un desmantelamiento pacífico, si lo que buscan es defender a ultranza las economías ilegales como la minería o el narcotráfico.

Reformar el código minero

Al término del Consejo de Seguridad en Córdoba, el presidente, Gustavo Petro, anunció que se reformará el Código Minero, con el fin del reconocimiento y titulación de derechos de las familias pequeñas mineras y ancestrales del país con un apoyo del gobierno para que esa actividad no deprede el territorio, no use mercurio que contamine las aguas de los ríos, pero esa actividad la separamos de apoyar una economía que sea ilegal que pertenezca a grupos de la mafia.