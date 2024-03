"Petro, la película", se estrenará documental sobre la vida del presidente Gustavo Petro

El próximo 4 de abril, se estrenará en todo el país el documental que lleva por nombre 'Petro', el cual ya ha sido presentado en varios festivales internacionales.

El filme dirigido por el documentalista estadounidense Sean Mattinson, mostrará la vida del presidente de la República, Gustavo Petro.

"Habiendo filmado previamente un corto con Gustavo Petro, (“Diez Años / Ten Years”), nuestro equipo estaba en una posición única para contar su historia. Como cineasta, siempre me he sentido atraído por figuras inspiradoras. Petro me dio la oportunidad de hacerlo", detalló en la Revista Cambio el director de la película, Sean Mattinson.