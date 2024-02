Petro le responde a César Gaviria tras duro cuestionamiento: "Lo inconstitucional es entregar las instituciones del estado a la mafia"

El expresidente César Gaviria hizo un duro cuestionamiento al presidente Gustavo Petro frente a los desmanes que se registraron en la tarde de este jueves, 8 de febrero, a las afuera de las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia.

“Los actos en que está incurriendo el gobierno del presidente Petro se tratan de actos ilegales, inconstitucionales. El presidente Petro está actuando con actos violatorios de la Constitución, no solo se salió del estado de derecho sino que estaría incurriendo en actos criminales”, aseguró el expresidente César Gaviria en un comunicado.

Frente a este señalamiento, el jefe de Estado se pronunció a través de su cuenta de X, antes Twitter, donde se fue de frente contra el expresidente.

"No señor Gaviria. No es inconstitucional presentar una terna de mujeres decentes a ser fiscal general de la nación. y no es inconstitucional que la gente se manifieste para diluir un golpe contra el presidente que eligieron legítimamente. Lo inconstitucional es entregar las instituciones del estado a la mafia", dijo Petro.

Según Gaviria, el Gobierno Petro está quebrantando 200 años de democracia: “En doscientos años de vida republicana nunca hemos visto actuaciones como las que estamos observando en el día de hoy”, aseguró.

“Lo que estamos viendo más allá de un comportamiento dictatorial, raya en lo criminal y como tal deben ser juzgados. El presidente no se está comportando como una persona cuerda, abogamos por su capacidad mental para gobernar a Colombia”, concluyó el expresidente.

El comunicado fue firmado por Gaviria no solo en su calidad de expresidente, sino también como jefe del Partido Liberal y, en respuesta, el actual mandatario señaló en su cuenta de X que “aquí confunden locura con decencia”.