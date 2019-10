Petro no va a ser presidente, porque lo voy a ser yo”: Fajardo anunció su postulación

En entrevista con Vicky Dávila, en W Radio, Fajado dijo este lunes que Gustavo Petro no va a ser presidente en 2022, porque el presidente será él.

“Petro no va a ser presidente, porque voy a ser yo. Nos encontraremos, él tiene gente que lo sigue y lo admira. Él será uno de los rivales”, dijo el también exgobernador de Antioquia.

Fajardo también señaló que Petro lo ha tratado de “narcotraficante, paramilitar y corrupto. Todo mentiras. No respondo porque es un terreno en que él es experto, es el mundo de la mentira, rabia y agresión”.

Esta postulación de Fajardo va en contravía de lo expresado el 28 de mayo del 2018, tras lo comicios de primera vuelta. En esa ocasión el aspirante por la Coalición Colombia dijo:

“Lo repito y no quiero que suene arrogante: yo no vuelvo a ser candidato, ni quiero un cargo público. Yo creo que mi labor es apoyar a los líderes para darle sentido a la política”.

Lea también: Frontera con Venezuela se cerrará por cuatro días debido a elecciones regionales

Lea también: Con decreto, Gobierno busca poner fecha límite para entrega de bienes de las Farc

Sin embargo, este lunes le echó tierra a esas palabras y volvió a salir al escenario público con ganas de llegar a la Casa de Nariño el 7 de agosto de 2022.

En la entrevista con Dávila, Fajardo también se refirió a su polémico episodio de la visita a ver ballenas cuando el país se debatía entre Gustavo Petro e Iván Duque para escoger un nuevo mandatario.

“Es increíble el esfuerzo físico que exige una campaña política (...) cuando termina la campaña, hay un bajón tremendo y hay que descansar, Yo lo hice viendo ballenas”, afirmó.

Lea también: Futuro de las campañas de Aguilar y Anaya pende de las decisiones que tome el CNE esta semana

“Si ser tibio es no haber votado por Petro, entonces sí soy un tibio”.

En el diálogo con W Radio no faltó la pregunta sobre sus posturas políticas consideradas por muchos como “tibias”.

“Si me dicen tibio por no haber votado por Gustavo Petro en segunda vuelta, entonces sí, soy un tibio (...). Vivo bajo un principio que, por lo general lo cumplo, y es tratar a las demás personas como quiero que me traten a mí. De parte mía, nunca encontrará ninguna agresión, no entiendo a quienes dicen que si uno no está con ellos está contra ellos y tiene que buscarse una trinchera, así no es”, puntualizó.