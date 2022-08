El mandatario reveló que le propuso al gobierno de Joe Biden que los narcotraficantes que negocien con el Estado colombiano no sean extraditados.

Esta intención de replantear las estrategias de lucha contra el narcotráfico la dio a conocer este miércoles el mandatario colombiano en medio de la reunión bilateral que sostuvo con su homólogo español, Pedro Sánchez.

“Lo que les propusimos es: narcotraficante que no negocie con el Estado, se va extraditado; narcotraficante que negocie con el Estado y reincida se va extraditado, sin ningún tipo de negociación, a los Estados Unidos”, señaló Petro.

En esa línea, el mandatario agregó que los narcos que estén dispuestos a someterse y negociar podrían acceder a eventuales beneficios jurídicos –que no especificó– y aclaró que quienes no vuelvan a cometer ese delito, tendrían asegurada su no extradición.

“Narcotraficante que negocie beneficios jurídicos con el Estado colombiano y deje de ser definitivamente narcotraficante, no será extraditado”, apuntó Petro.

Este fue uno de los temas que puso sobre la mesa este martes en la reunión que sostuvo con un grupo de delegados del gobierno estadounidense, en la que se tocaron temas como la implementación del acuerdo de paz, acuerdos comerciales y la lucha contra las drogas.