En medio de la ceremonia de ascensos de oficiales del Ejército Nacional, el presidente Gustavo Petro se refirió ayer al caso del polígrafo y las interceptaciones ilegales que involucran a Laura Sarabia y Marelbys Meza, esta última exniñera del hijo de quien hasta ayer fue la jefe de gabinete presidencial.

El mandatario reiteró que en su Gobierno a ningún funcionario se le ha dado la orden de interceptar ilegalmente a cualquier civil. Además recordó y rechazó el caso sucedido con las chuzadas del DAS.

“Ni el presidente, ni ningún alto funcionario de este Gobierno les ha dado alguna orden que tenga que ver con romper con la Constitución, es más, quedan ustedes autorizados por el presidente por si eso ocurriese, ustedes mismos lo denunciaran a las autoridades competentes, aquí no puede quedar ni mancha ni duda siquiera de que este Gobierno va a repetir las suciedades que otros Gobiernos hicieron”, afirmó Petro.

El presidente aseguró que en su Gobierno jamás sucederán hechos de ese tipo y reiteró que respeta los derechos humanos.

“Aquí a nadie de ustedes se les ha ordenado una sola interceptación telefónica ilegal, ni a ilustres y poderosos exfuncionarios, ni a personas humildes, eso no es cierto. Ni se ha dado esa orden, ni se les dará porque el respeto a los derechos humanos tal cual están consagrados en la Constitución se respetan, la base de la democracia es el respeto a los derechos humanos”, afirmó Petro.

El mandatario aseguró que en su Gobierno no se interceptarán magistrados, periodistas, ni políticos, sino por el contrario, se les protegerá. Además, se refirió a la exniñera Meza.

“Pueden investigar hasta donde quieran y les ayudaremos (...) nosotros no tenemos nada contra la ciudadana Marelbys, yo la he conocido personalmente en medio de mi campaña, siempre me ha abrazado con cariño, casi que maternal, porque es absolutamente solidaria en ese momento con mis propósitos políticos, así que ella no tiene nada que temer de mi Gobierno, es nuestra amiga si lo quieren saber”, afirmó el mandatario.

Finalmente, el presidente Petro le hizo un llamado al fiscal Francisco Barbosa para que investigue de manera pronta todos los casos en su poder, y no solo los de su interés.

“Con esa misma premura debería haber allanado las casas de los asesinos del Clan del Golfo cuyas direcciones tenía en su poder, sus nombres propios tenían en su poder, aún hoy no llega el informe de las investigaciones que se han hecho sobre los asesinatos sistemáticos de líderes sociales y de ciudadanos del común”, explicó Petro.