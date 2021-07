El trino que encendió la polémica lo escribió Gustavo Petro el domingo: “Si somos gobierno nuestra reforma tributaria le subirá impuestos solo a 4.000 personas”. Ese mismo día Fajardo respondió: “Pensar que el problema tributario y por ende la construcción de una verdadera estructura de protección social se resuelve con solo subirle los impuestos a 4000 personas en un país de 50 millones de habitantes es un ejemplo patético del populismo facilista”.

Sin embargo, la discusión no se quedó ahí. Este lunes, el exalcalde de Bogotá preguntó, ya con nombre propio, si el exgobernador de Antioquia pensaba subirle impuestos a la clase media o a los pobres, “4.000 personas dejaron de pagar impuestos por 15 billones al estado desde el año pasado y podrían pagar 40 billones anuales adicionales en una propuesta de justicia tributaria”.

Puede leer: Los reparos al proyecto de Ley que regula los peajes en Colombia

Y continuó diciendo que “son las personas más ricas de Colombia, y los impuestos que propongo subirles no son a su patrimonio productivo, sino a su patrimonio improductivo”. Según el precandidato su propuesta pretende restablecer el grado de inversión y financiar los derechos fundamentales de la población, “mi propuesta, por tanto, no es populista, me gustaría que Sergio Fajardo nos definiera que entiende por esa palabra, sino democrática. Lo que propongo no es populismo, Sergio, es Justicia Social y Democracia”.

A la propuesta petrista el exgobernador respondió que no pretendía subirle los impuestos ni a la clase baja ni a la media, “pero la clase alta en Colombia está compuesta por más de 4000 personas. Por ejemplo, tú y yo estamos entre quienes deberíamos pagar más y no pertenecemos a esos 4000, no lo olvides”.

Lea también: Procuradurías provinciales ya no pueden sancionar a funcionarios

Según Fajardo “es claro que los que más tienen deben pagar más y que las clases baja y media no deben asumir nuevas cargas tributarias. Pero bueno, siempre es más fácil leer lo que uno quiere leer y argumentar contra cosas que nadie ha dicho. Así se crean ficciones”.Además, sostuvo que en el fondo es otra la discusión “sobre la forma de hacer política que pretende solucionar problemas estructurales con simples trinos, o peor, con propuestas sin sustento (¿de dónde salen tus 4000?). Ojalá las soluciones fueran sencillas, pero, como sabes, los problemas son complejos”.