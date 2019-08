El Senador norteamericano aprobó este jueves, la nominación que el presidente Donald Trump había hecho en mayo de Philip Goldberg para que fuera el próximo embajador estadounidense en Colombia.

El nuevo embajador ya ha estado en Colombia con representación diplomática como coordinador del Plan Colombia.

Goldberg tiene 63 años, su último cargo fue como encargado de negocios interino en la Embajada norteamericana en Cuba, entre febrero y julio de 2018.

Entre 2013 y 2016 fue embajador en Filipinas, donde fue controversial por sus enfrentamientos con el presidente Rodrigo Duterte. También fue embajador en Bolivia, país del que fue expulsado y declarado “persona no grata” por el mandatario Evo Morales, supuestamente por conspirar contra su gobierno.

Para Aarón Tauss, profesor de política internacional de la Universidad Nacional, es prematuro pensar que algo cambiará en las relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos. “En los medios se enfoca mucho en la persona, pero es importante preguntarse qué es lo que no cambia, qué caracteriza la relación en términos estructurales. Con una nueva persona esto no va a cambiar porque hay intereses que siempre han estado que son mucho más grandes que una persona. El cambio no afecta la relación”

Tauss recuerda que Estados Unidos tiene bases militares en Colombia y es el aliado más importante para la relación con Venezuela, por lo que, a su juicio, hay un vínculo clave.

Sobre este cambio de mando en la casa diplomática de Estados Unidos en Colombia, el profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, Sebastián Bitar, recuerda que estas personas son funcionarios de carrera que luego van a otros puestos diplomáticos. “Philip Goldberg no es una persona muy distinta a la política tradicional de Washington de insistir en la lucha contra las drogas. El propósito de la administración Trump puede ser intentar recuperar los logros del Plan Colombia en este asunto. Es una señal, un llamado de atención al Gobierno”.

Como lo indica el profesor Bitar, la amenaza de perder la certificación que da Estados Unidos no se ha ido, a pesar de que con Duque se pensaba que Colombia se alinearía con esta.