Pico y placa en Cúcuta: así funciona la medida para este jueves 5 de octubre

En Cúcuta, durante este mes de octubre, la dirección de Tránsito de esa ciudad mantiene la medida de pico y placa que busca mejorar la movilidad en las principales vías de la ciudad.

De acuerdo con las autoridades de tránsito, el pico y placa del área metropolitana para carros con placas terminadas en 7 y 8 aplica de 7:30 a.m. a 9:00 a.m. y de 11:30 a.m. a 1:30 p.m. En la tarde es de 5:30 p.m. a 7:00 p.m.

Mientras que para los taxis, la restricción aplicará para los vehículos con placas terminadas en 5.

Para placa extranjera y nacional es de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.