Durante la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, el presidente Gustavo Petro refrendó ayer el compromiso de su Gobierno con el proceso de reparación a las víctimas del conflicto armado al tiempo que las invitó a convertirse en un Gran Movimiento Social por la Paz.

“Las víctimas en Colombia son millones. Si esos millones de personas pudieran organizarse podríamos tener el primer movimiento social en Colombia cuyo objetivo es alcanzar la paz. Me parece fundamental que las organizaciones de víctimas, de todo tipo, de cualquier origen, pasen a convertirse en un Movimiento Social por la Paz”, dijo.

En un diálogo con sobrevivientes del conflicto, coordinado por la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas, el mandatario hizo énfasis en que su Gobierno está comprometido con el cumplimiento del Acuerdo de Paz con la antigua guerrilla de las Farc-Ep, que ordenó reparar de forma integral a las víctimas.

“La mayor reivindicación hacia ustedes es que no haya más víctimas y que su número no siga creciendo. En ello, mi Gobierno va a ayudar en todo lo que se pueda, en avanzar en la reparación, para que no sean sus nietos los que reciban (las indemnizaciones); quiere ayudar a que el Centro de Memoria sea eso realmente, a que las asociaciones de víctimas puedan ser ese gran movimiento y acelerar los procesos de adjudicación de tierra”, enfatizó.

Frente a ese punto, el primer mandatario dijo que es insuficiente el número de jueces de Restitución de Tierras que hoy ejercen en Colombia y que, en consecuencia, los procesos de adjudicación se tardan mucho tiempo en resolverse. “Los fallos son lentos porque el número de jueces es insuficiente. Hay que aumentar los jueces de tierras”, señaló.

“Si a partir de la experiencia de los jueces de restitución de tierras, de las demoras que estos procesos tienen en varias regiones, deberíamos hacer un gran esfuerzo con el poder judicial, ahora que se agrega una adición presupuestal, para que se creen muchísimos más jueces de tierras; hombres y mujeres que acojan no solamente este tema de la restitución de tierras, sino en general todo el conflicto sobre la tierra en Colombia”, dijo.

También anunció la importancia de la figura de la Policía de Paz. “Hemos visto que cuando se restituyen tierras el peligro en las zonas se mantiene. Le he pedido a la Policía que construya la Policía de Paz, de tal manera que tenga un número de efectivos lo suficientemente grande para que cuide los puntos de restitución de tierras, los puntos de Reforma Agraria, los puntos de vivienda y vida agraria de los excombatientes que firman la paz”, precisó.

El presidente dijo que los predios entregados al Estado por parte de antiguos jefes paramilitares deben ser rápidamente monetizados para que producto de ello se indemnice a las víctimas. “He observado cómo muchas haciendas paramilitares están hoy ocupadas por testaferros de los paramilitares o por el Clan del Golfo, que es lo mismo”, denunció.