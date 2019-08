Ese planteamiento lo lideró la representante uribista Margarita Restrepo, quien pidió que se postergue hasta después de las elecciones del 27 de octubre. “Fui la primera en comenzar su campaña presidencial a Iván Duque, pero en este tema no lo acompañó... hay que exigir respeto por las víctimas”, declaró la representante.

Restrepo insistió que “este proyecto no da solución, es un sofisma de distracción, el problema es que la justicia no es eficaz, esta no es la solución, se debe dar con el respeto y altura”.

La posición de Restrepo fue rechaza por sus colegas del partido Centro Democrático, Edwar Rodríguez, José Jaime Euscátegui y Alvaro Hernán Prada, quienes solicitaron que se dé la discusión de manera inmediata y no aplazarla. Prada le respondió diciendo que “este no es un tema de campaña y no se va obstaculizar con las elecciones”.

Las posiciones

Otros sectores pidieron que en la discusión debe estar presente el gobierno, la Procuraduría, el ICBF y el Consejo de Política Criminal.

Al respecto, el representante liberal, Julián Peinado, señaló que incluso “Corte Suprema tiene altas preocupaciones sobre el tema, todas las instituciones deben participar, los llamamos a todos a explicar sus posiciones”.

Una voz para que el proyecto sí se discuta la dio la representante a la Cámara por la U, Marta Villalba, quien sostuvo que “ha llegado once veces, no se puede aplazar, están dadas todas las condiciones y se ajusta al ordenamiento legal vigente para discutirlo”.

El representante liberal Harry González, se apartó de la idea que la discusión no puede darse sin que haya un concepto previo del Consejo de Política Criminal, planteamiento que dieron otros integrantes de la comisión.

El presidente de la Comisión, Juan Carlos Lozada, tras la votación para decidir si se arranca la discusión que quedó 16 a 16, levantó la sesión y se retoma el miércoles.