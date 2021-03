La CEJ, a la vez que solicitó la máxima condena, exaltó la labor del juzgado por su determinación sobre el sentido de fallo condenatorio considerando así que devolvía la moralidad y la credibilidad al sistema de justicia.

La decisión sobre la cantidad de años que reposarán sobre el exdignatario del alto tribunal se conocerá este jueves, 25 de marzo.

“Desde la CEJ se espera que el monto de la pena no solo sea la anteriormente enunciada, sino que sea cumplida en una reclusión ordinaria y no en una especial, mucho menos si en una eventual solicitud de prisión domiciliaria llegara a estar revestida de argumentos no idóneos”, reposa en el documento de la CEJ.

Ricaurte se convirtió en el primer magistrado condenado el denominado ‘Cartel de la Toga’, pues sus compañeros de Sala, Leonidas Bustos, Gustavo Malo y Camilo Tarquino, aún se encuentran en etapa de juicio, tanto en el legislativo, como en la Corte y ante la justicia ordinaria en los juzgados de Paloquemao.

Por estos hechos, la justicia condenó al abogado Leonardo Luis Pinilla y al exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, por haber cometido actos de corrupción que también vincularon a los exsenadores Álvaro Ashton, Julio Manzur, Musa Besaile, y los exgobernadores Alejandro Lyons y Juan Carlos Abadía.

Lo que dijo la Fiscalía en contra de los procesados es que habrían ofrecido sumas de dinero desde 200 millones hasta 2000 millones de pesos, con el fin de evitar investigaciones y órdenes de captura por delitos relacionados con parapolítica.