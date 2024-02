"Pido saber de mi muchacho": madre clama por pruebas de supervivencia de su hijo, secuestrado por el Eln

Aunque hace algunas semanas, el Eln prometió cesar la práctica del secuestro, en Cauca, un estudiante continúa, según sus personas cercanas, en poder de ese grupo guerrillero, sin que hasta el momento la organización haya entregado información sobre él.

Según la denuncia de los integrantes de la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes, la víctima fue retenida por los alzados en armas el pasado 26 de diciembre de 2023 cuando se movilizaba por la zona rural del municipio de Bolívar, al sur del departamento del Cauca.

"Corregimiento de Guachicono, cerca de las 11:00 de la mañana, cuando Edwin Jair Solís Muñoz se desplazaba en compañía de su compañera sentimental, su hija y Alexis Miguel Pisso Fernández, estudiante de la Unicauca, sobre la vía intermunicipal Sucre- El Bordo, Patía, fueron retenidos por integrantes del frente Manuel Vásquez Castaño del Ejército de Liberación Nacional, Eln”, informó en ese momento la organización social.

Los guerrilleros realizaron una requisa al vehículo automotor de placas IDL 172 en el que se transportaban las cuatro personas, luego dejaron en libertad a la compañera sentimental de uno de ellos y a la niña, su hija, y se llevaron en contra de su voluntad a Edwin Jair Solís Muñoz y Alexis Miguel Pisso Fernández.

Pasaron varias semanas hasta que conoció el trágico final de uno de los secuestrados, quien además era integrante de la Defensa Civil del municipio de Sucre, Cauca.

"Ya para el 26 de enero de este año encontraron el cadáver de la otra persona retenida, Edwin Jair Solís Muñoz. Ese hallazgo fue cerca de la escuela de la vereda Buenos Aires del corregimiento de Bolívar, Cauca. Pero sobre el otro joven Alexis Miguel Pisso Fernández no se tiene aún noticias, por eso ahora, que cumplió años, se adelantó un 'canelazo' como forma pacífica de exigirle a esta organización armada que por favor le respeten la vida y lo liberen", expresaron líderes sociales de Marcha Patriótica.

También para recordarle que él no está solo en esta dura situación. Mientras se realizan actos humanitarios exigiendo la libertad de este estudiante de octavo semestre de diseño gráfico, los familiares ‘tocan las puertas’ de diferentes entidades humanitarias y de las autoridades para obtener, por el momento, una prueba de supervivencia.

"Como mamá de Alexis Miguel Pisso Fernández pido que por favor nos hagan llegar información sobre cómo se encuentra mi muchacho y de paso que lo liberen, porque él es un joven humilde que solo desea terminar su carrera para después seguir adelante con su vida", manifestó María Emilsen Fernández, mamá del joven.

Esta petición surgió luego que los seres queridos pidieran ayuda a los integrantes de la Cruz Roja para facilitar una posible liberación de este ciudadano, quien aspira a culminar su carrera después de enfrentar muchos obstáculos.

"Los señores de esta organización humanitaria me dijeron que me ayudaban pero esto no se da de la noche a la mañana, que debo esperar, por eso ahora lo que hago como mamá de Alexis Miguel Pisso es hacer el llamado para que por favor le respeten la vida y lo dejen libre, porque él es un muchacho humilde, inocente, que solo quiere terminar sus estudios", agregó María Emilsen Fernández luego de participar en varios eventos, como el canelazo, buscando así reforzar este clamor de libertar de este universitario.