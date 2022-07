Piedad Córdoba, senadora electa del Pacto Histórico, estará reuniéndose en los próximos días con Nicolás Maduro en Venezuela, según contó en el marco del retiro legislativo del partido en Medellín.

Después de varios días alejada de Gustavo Petro –con quien dice tener una conversación pendiente que será “muy dura”, pues él la apartó de su campaña por sus líos legales– y de haber pasado un tiempo hospitalizada, Córdoba reapareció en el evento del Pacto tras un saludo por micrófono que le hizo Roy Barreras.

Mientras transcurrían las conferencias, Córdoba contó que no ha ido recientemente a Venezuela, pero que irá en los próximos días: “Con ese montón de mentiras que dijo ese muchacho que fue mi asesor, entonces yo voy a ir a hablar con el presidente Nicolás Maduro para que me ayude a conseguir unas pruebas para que me ayuden a demostrar que todo es mentira”, señaló.

En esa declaración, Córdoba se refería a Andrés Vásquez, un exasesor que la acusó de haberse aprovechado de los secuestrados para obtener beneficios económicos y políticos, negociando sus liberaciones. De hecho, éste la señaló de ser alias Teodora de las extintas Farc.

Por ese caso, la Corte Suprema de Justicia le abrió una investigación y está recogiendo pruebas en su contra, mientras ella dice que todo se trata de una persecución.

Pero eso no es el único escándalo que ha mantenido a la senadora electa por fuera de los reflectores. La otra crisis que le cayó encima tuvo que ver con un supuesto plan suyo para convencer a los extraditables de la cárcel La Picota de apoyar a Petro. Según investigaciones periodísticas, Córdoba había ingresado al centro penitenciario y les habría ofrecido beneficios a dichos presos en espera de extradición a cambio de votar por el entonces candidato del Pacto Histórico.

Tras todos esos líos, Gustavo Petro emitió un comunicado en abril de este año en el que le pedía a la senadora electa apartarse de la campaña hasta que “pudiera resolver sus sindicaciones jurídicas”.

Dicha posición se reiteró con Petro electo como presidente. En una entrevista reciente con la revista Cambio, el mandatario dijo que era mejor que ella se hiciera “a un lado” una vez se posesione como congresista, pues dijo que su situación era “compleja” y que debía resolver primero sus pendientes con los jueces de Colombia y Estados Unidos.

Por eso, presencia de Córdoba sorprendió ayer en el “retiro espiritual” del Pacto, donde se le vio conversando con varios de los asistentes, incluyendo al alcalde de Medellín, Daniel Quintero.

No se sabe, por ahora, si en esa conversación con Maduro la senadora llevará algún mensaje del presidente electo Gustavo Petro o si, eventualmente, servirá como mediadora entre ambos.