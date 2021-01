Respecto de las decisiones que piensa tomar sobre acciones de tutela para saltar la iniciativa del Gobierno, el jefe del alto tribunal explicó que la reunión nunca se realizó con el fin de intervenir en la labor de los jueces.

“Nunca el gobierno nos ha pedido nada en relación con el perfil, la naturaleza o el modelo de pronunciamiento de sus jueces. Además, no lo aceptaríamos porque la mayor garantía de una democracia son jueces independientes”, argumentó el magistrado en medio del XV Encuentro de la Jurisdicción Constitucional que se adelanta en Pereira.

De acuerdo con Rojas Ríos, “los colombianos pueden tener total seguridad que no nos han pedido la más mínima modulación de nuestro comportamiento como jueces”, dijo y expuso, por el contrario, que el Plan de Vacunación es una propuesta que tiene el Gobierno para proteger la salud de los colombianos.

El magistrado aclaró que actuarán conforme a lo establecido que, no es otra cosa que, darle trámite a las pretensiones de los colombianos. Por su parte, dejó claro que el Plan de Vacunación no impide que algún ciudadano formule una tutela en busca de la protección de sus derechos.

Rojas Ríos recordó que los colombianos tienen la potestad de hacer uso de la tutela como un “mecanismo genuino” en la defensa de los derechos fundamentales.

“La tutela es un ejercicio natural que tienen los ciudadanos para llegar a sus jueces y los jueces no hacemos nada distinto de garantizar los derechos. La Corte es la guardiana de los derechos fundamentales y esta vez no va a ser inferior. Eso no significa que no tengamos en cuenta las circunstancias que vivimos: un Plan de Vacunación que no puede chocar con los derechos fundamentales de los ciudadanos”, precisó.

Cabe mencionar que la Corte, en cabeza de Rojas Ríos, asumió la misma intensión de la Corte Suprema de Justicia, que días atrás argumentó que dará trámite y solución a las acciones de tutela que lleguen al alto tribunal.