PMU de Hidroituango avanza con disyuntiva sobre medidas de prevención

Luego de una semana de desencuentros entre la Alcaldía de Medellín y varias dependencias del Gobierno Nacional, se espera que en este espacio se despejen varios de los interrogantes que se ciernen sobre el megaproyecto, que van desde la orden de una evacuación preventiva para las comunidades aguas abajo del embalse, hasta una recomendación a la que EPM podría aferrarse para librarse de un incumplimiento ante la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).

Minutos antes de comenzar, varios de los líderes que participaron del encuentro sacaron a flote algunas de las diferencias que serán discutidas.

Por ejemplo, mientras el gerente de EPM, Jorge Andrés Carillo, señaló que espera demostrar que el proyecto no está “en un nivel de riesgo mayor”, el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), Javier Pava Sánchez, insistió en la necesidad de que se ordene una evacuación preventiva.

“Nosotros no tenemos ningún tipo de temor. Incluso el día que eso prenda me les paro acá si quieren. El proyecto está controlado, es estable y solo va a entrar en operación cuando sea seguro y confiable”, expresó Carillo, al ser interrogado sobre un escenario de una evacuación. “Doy un mensaje a no alarmarse, no paniquearse. El proyecto está controlado y no hay ningún riesgo de colapso”, añadió.

En contraste, el director Pava Sánchez planteó que los escenarios de riesgo deben tomarse con mayor cuidado y sostuvo que en caso de que ocurra algún siniestro la responsabilidad recaerá sobre los funcionarios que hoy discuten esos escenarios.

“Esperamos que al final no suceda nada, pero donde llegue a suceder algo aquí va a haber responsabilidades. Nuestro deber es advertir. Nosotros estamos recomendando y exigiendo que se hagan las evacuaciones preventivas, sobre todo en el sitio que consideramos de alerta roja, que es el que está más próximo a la zona del proyecto. ¿A partir de cuándo y hasta cuándo? Eso debe decirlo EPM, que conoce los escenarios de riesgo”, dijo el director de la Unidad del Riesgo.

Tal como se conoció este viernes, los escenarios de riesgo sobre Hidroituango han dado pie a múltiples interpretaciones, que tienen bajo incertidumbre a las decenas de miles de habitantes de los municipios aguas abajo de la Hidroléctrica.

Mientras el presidente Gustavo Petro hizo un llamado esta semana a una evacuación preventiva antes de que se enciendan las turbinas (en una recomendación que fue acatada por el alcalde de Medellín, Daniel Quintero), también se conoció un documento interno de EPM en el que la empresa se opuso a una evacuación.

También puede leer: Vía libre a la “Paz total”: Presidente Petro sancionó la Ley de orden público

En un oficio dirigido a la Procuraduría, publicado por la emisora Blu Radio, el vicepresidente de Proyectos Generación Energía de EPM, William Giraldo Jiménez, aseguró que la empresa veía una muy baja probabilidad de tener problemas en el macizo o la presa.

“EPM reafirma que las condiciones actuales del macizo rocoso, la central subterránea, presa, vertedero y obras anexas, se encuentran estables, dentro del comportamiento esperado y ante la puesta en marcha de las unidades de generación, no se espera que se generen cambios en la estabilidad de estos frentes que puedan poner en riesgo a las comunidades aguas abajo”, escribió Giraldo Jiménez.

Pese a insistir en su pedido de hacer pruebas adicionales para encender las dos primeras unidades de generación (el argumento central con el que EPM ha sustentado su deseo de no inaugurar la hidroeléctrica antes del 30 de noviembre), Giraldo Jiménez planteó que no habría necesidad de evacuación.

“Las pruebas para la puesta en operación de las unidades de generación son seguras y no van a generar riesgos para las comunidades, por lo que desde el punto de vista técnico no se considera necesario realizar evacuaciones preventivas ni incrementar los niveles de alerta para las mismas”, quedó consignado en el documento.

También puede leer: Un día después de la orden de Petro, EPM dice que no es necesario evacuar municipios por Hidroituango

Pese a ese claro conflicto de interpretaciones, el pasado jueves 3 de noviembre el alcalde Daniel Quintero y el gerente Jorge Andrés Carillo se anticiparon al Gobierno Nacional y presentaron como una decisión ya tomada la luz verde para tomarse más tiempo para poner a funcionar la hidroeléctrica.

“Llegamos a un acuerdo con el Gobierno Nacional: vamos a tener los tiempos necesarios para poder hacer las pruebas, chequeos y simulaciones necesarias en el proyecto”, dijo el alcalde Quintero.

Pese a la expectativa que hay sobre los resultados de la reunión, un dato que no deja de llamar la atención fue la inasistencia de varios altos funcionarios con un alto nivel de decisión sobre el proyecto.