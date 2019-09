¿Podemos unirnos por la paz?

En un nuevo video que circuló el pasado fin de semana, Seuxis Pausias Hernández Solarte, conocido con el alias de ‘Jesús Santrich’ ratificó el anuncio que había hecho Iván Márquez, también disidente de las Fuerzas Revolucionarias, Farc, con respecto a la conformación de una nueva guerrilla.

Desde el primer video se escucharon muchas voces nacionales e incluso de la comunidad internacional en donde alientan al Gobierno del presidente Iván Duque a continuar apostándole a la paz.

De hecho, el mandatario de los colombianos ofreció una millonaria recompensa por los exintegrantes de las Farc y de manera inmediata se reiniciaron los operativos en contra de las disidencias de esa guerrilla.

Además, desde la Organización de la Naciones Unidas se condenó ese “rearme”, a la vez destacó el compromiso de la mayoría de los desmovilizados de seguir en la vida civil e instaron a redoblar los esfuerzos para la implementación integral del Acuerdo Final de Paz.

Ante tantas voces a favor, la pregunta que queda es si hay posibilidad de una unidad nacional para salvar la paz.

Patricia Muñoz Yi, directora de la Maestría en Gobierno, Territorio y Gestión Pública de la Universidad Javeriana, considera que esta es una posibilidad, una necesidad y sería importante que pudieran sobreponerse las diferencias y esas distancias que se construyeron entre el gobierno anterior y el actual frente al alcance del Acuerdo de paz, y entender que la paz es un propósito nacional en el que todas las fuerzas y todos los partidos, y en particular los gobiernos, pudieran unirse para sacarla adelante.

Ante los anuncios de los disidentes de las Farc, Muñoz Yi, argumenta que “no se trata de buenos y malos, de posiciones acertadas o desacertadas, de cómo se construyó el proceso de paz, se trata de diferentes enfoques, de diferentes miradas, incluso hay voluntad en términos de querer lograr la paz, pero no hay un acuerdo sobre el camino ideal para lograrla”.

Además, vale decir que en este momento lo que al país le conviene es un llamado más al acercamiento que a deponer esas barreras que hemos venido construyendo y, “hacer un frente común a lo que plantea el grupo disidente de las Farc, que ni son la mayoría, ni la totalidad y sí nos obliga como país a unirnos con el propósito de lograr la paz como objetivo de Estado, deponiendo las diferencias”, insiste Muñoz Yi.

De este parecer es Antonio Sanguino, integrante de la Comisión de Paz del Senado, al considerar que “estamos proponiendo un pacto político nacional para la implementación del Acuerdo de Paz. A nosotros nos parece que es el camino indicado en vez de ponerse del mismo lado de Márquez para poner en tela de juicio el Acuerdo y su implementación, como lo han hecho algunas voces cercanas al gobierno; hay que hacer todo lo contrario y es unirnos alrededor de la implementación del acuerdo y ese, por supuesto, debe ser un propósito que debe unir a quienes estamos comprometidos con la construcción de la paz en el país”.

Agregó Sanguino que la mejor manera de responder al país es la implementación plena del acuerdo de paz y, además, “es un propósito de la comunidad internacional que ha acompañado a Colombia en la superación de la guerra y la construcción de la paz”.

De la misma postura es Juanita María Goebertus Estrada, representante a la Cámara, quien señala que “es tiempo de redoblar esfuerzos para transformar los territorios más afectados por la guerra”. Con distintos partidos unimos esfuerzos para presentar un proyecto sobre vivienda rural, publicar un informe de seguimiento a la implementación del Acuerdo, y seguir avanzando en nuestro proyecto #DelCapitolioAlTerritorio.

Ante los anuncios de los disidentes de las Farc, la Misión de Verificación “enaltece la resiliencia de la sociedad y las instituciones colombianas y hace un llamado a que se mantenga la fe en un proceso de paz que ha permitido salvar miles de vidas”.

Agrega la Misión que la construcción de la paz es compleja, de largo aliento, y reconociendo el compromiso de las partes, insta a redoblar los esfuerzos para la implementación integral del Acuerdo Final de Paz.

Política de Estado

Luis Emil Sanabria Durán, presidente nacional colegiado de Redepaz, manifiesta que no solamente es posible, sino necesario y urgente, y no diría que para salvar la paz, sino para seguirla rodeando porque la paz no la hemos perdido.

De acuerdo con el presidente nacional de Redepaz, “se hizo un proceso con las Farc y ha tenido unos inconvenientes en cuanto a la implementación y también a las reacciones de algunos comandantes, pero el grupo mayoritario que es de más del 90% de los excombatientes de esa guerrilla, así como de la dirección nacional, ha respaldado, sigue respaldando y está comprometido con la construcción de la paz; así que nos toca seguir adelante con el proceso y también seguir insistiendo en la paz con el Eln y en el acogimiento de la justicia por parte de las bandas criminales”.

De acuerdo con Sanabria Durán, en general el Estado, tanto a nivel regional como nacional, no le ha puesto mayor atención y le dejó esta tarea al Consejo Nacional de Paz, pero éste tampoco ha avanzado lo suficiente en la construcción de una política de paz de Estado que garantice durante un tiempo prolongado una estrategia tal que podamos ir construyendo la paz poco a poco y vayamos ir desactivando todas aquellas causas que originan esa conflictividad.

Argumenta el presidente de Redepaz que, “una política pública de Estado debe tener la profundización de la democracia, la participación ciudadana que va de la mano de las garantías de no repetición, así como otros temas ya de carácter macroeconómico que tiene que ver con la reforma rural, la superación de las iniquidades y buscar alternativas para que niños, jóvenes, adolescentes e inclusive los adultos no sean presa fácil de propuestas ilegales y violentas. Y la superación del narcotráfico la erradicación de los cultivos ilícitos, lavado de activos, etc”.