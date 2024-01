Polémica entre Acemi y Petro por el ajuste de la UPC en el sistema de salud

Acemi, el gremio que agrupa a las EPS, expresó su preocupación por la decisión del Gobierno de aumentar en 12,01% el valor de la Unidad de Pago de Capitación (UPC), el valor que se paga a las entidades de salud por sus servicios.

De acuerdo con Acemi, el aumento, aprobado el viernes, a través de la resolución 2364 del Ministerio de Salud, no solo es insuficiente para las necesidades del sistema sino que lo pone en riesgo financiero.

"No hubo aumento real de la UPC: el Gobierno no tuvo en cuenta las peticiones de varios sectores del Sistema. Un 12.01 % no solo es insuficiente, sino que supone también la no viabilidad en el futuro del Sistema que le da salud a los colombianos", manifestó Acemi en la red social X.

Frente a esta queja, el presidente Gustavo Petro respondió en sus redes sociales y dijo que el aumento real había sido de seis puntos.

"El índice de inflación del año 2024 estará alrededor del 6 %, y se incrementan los recursos que se trasladan del presupuesto a las intermediarias un 12 %, eso implica 6 puntos reales de incremento sin sustento alguno por parte de 23 de las EPS existentes. Una exageración", dijo el mandatario en sus redes sociales.

Adicionalmente, el Presidente aseguró que le pidió al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo que la mayor parte de esos dineros sean destinados para los Centro de Atención Prioritaria en Salud, Caps, punto clave de la reforma a la salud que sigue su trámite en el Congreso.

"He pedido al ministro de salud que la mayor parte de este aumento se dedique a implementar en manos de las EPS las estructuras de CAPS y los equipos de medicina preventiva en los territorios donde tienen la mayoría de sus afiliados", agregó el mandatario.