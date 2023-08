Una nueva polémica se desató este lunes, 7 de agosto, entre partidarios del Pacto Histórico. Esta vez los protagonistas fueron el congresista Agmeth Escaf y el abogado Miguel Ángel Del Río, cercano a esa colectividad política.

El escándalo de Nicolás Petro parece que terminó de abrir las grietas al interior del partido del presidente Gustavo Petro. Acusaciones van y vienen y los últimos protagonistas son el representante Agmeth Escaf y el abogado Miguel Ángel Del Río.

El congresista Escaf –cabeza de lista del Pacto Histórico en los pasados comicios legislativos en el Atlántico– aseguró que Del Río aportó 500 millones de pesos a la pasada campaña y, por sus afirmaciones, ya hay lista una denuncia que será radicada en su contra en la Corte Suprema de Justicia.

“El candidato de Nicolás Petro, de Máximo Noriega, de Armando Benedetti y demás figuras políticas del Pacto en el Atlántico era sin duda alguna Miguel Ángel del Río Malo. Intentaron de todas las maneras imponerlo a pesar de que al señor Del Río el pueblo atlanticense no lo conocía”, dijo el representante Escaf en sus redes sociales.

La afirmación de Escaf es también una réplica a las declaraciones que entregó Nicolás Petro sobre la conformación de la lista cerrada de candidatos a la Cámara en el Atlántico. De acuerdo con el hijo mayor del presidente, la candidatura del también presentador de TV fue una imposición de la primera dama, Verónica Alcocer.

“Es mentira que (Agmeth Escaf) tenía votos, que la imagen. Falso. Al que hubiesen querido poner, hombre o mujer, en la cabeza de la lista del Atlántico hubiese salido elegido, esa es una realidad política”, dijo Nicolás Petro a la revista Semana.

Escaf, sin experiencia política, fue presidente de la Comisión Séptima en la pasada legislatura. Durante su gestión alcanzó a ver que terminaron hundidos proyectos como el de la reforma a la Salud.

El representante aseguró que al interior del Pacto en el Atlántico se oponían a su candidatura porque lo consideraban un “infiltrado del Clan Char”. Indicó que querían postular, como fuera, al penalista Del Río.

“Un día, intentando limar asperezas y acercarme, Nicolás me hizo la siguiente pregunta: ‘¿cuánto tienes para poner tú para la campaña? Porque Miguel Ángel ofreció 500 millones’”, aseguró Escaf.

El congresista también afirmó que, por no tener dinero para aportar a la campaña fue discriminado por los líderes del Pacto.

“El precio que pagué fue enorme. Fui discriminado. Hasta para entrar a la sede del Pacto tuve líos. Un día me informaron que Benedetti me había prohibido el acceso. Al #PetroBus jamás fui invitado. En los eventos de tarima no me dejaban poner mi publicidad porque no aportaba plata”, dijo Escaf.

En todo caso, la denuncia de Escaf terminó por involucrar a Miguel Ángel del Rio. El abogado adelantó que denunciará al representante ante la Corte Suprema de Justicia para que aporte las pruebas de su supuesto ofrecimiento de 500 millones a la campaña del Pacto en el Atlántico.

“En el camino de mi vida he levantado odios en todas las vertientes. He sacrificado a mi familia quien tuvo que salir del país. He decidido quedarme sólo para defender lo que creo. Cada semana aparece un nuevo ataque falso. Ahora un actor mediocre que se ganó una curul en una rifa”, puntualizó Del Río.