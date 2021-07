Una foto de la nueva presidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer Arias, es tendencia en redes sociales.

En la imagen se ve a Arias en minifalda, con una pistola en la mano, posando para lo que sería un estudio para hacer retratos.

“La he buscado para que me la explique pero no ha sido posible. Su jefe de prensa me insinuó que era una foto para una fiesta de Halloween”, añadió la periodista.

Hasta ahora la presidenta de la Cámara de Representantes no se ha pronunciado sobre el tema, pero sí replicó un mensaje del estratega político, Miguel Jaramillo Luján, que dice:

«Si mis clientes políticos tuvieran que explicar cada foto de Halloween a cada periodista; dejaría de liderar temas importantes para cuales es más útil su tiempo».