Colombia no permitirá la llegada de vuelos internacionales al país por un periodo de 30 días. La medida, que rige desde el próximo lunes, también aplica para los colombianos que se encuentran en el exterior.

Así lo anunció ayer el Presidente de la República, Iván Duque Márquez, quien explicó que los colombianos que se encuentren en el exterior podrán regresar durante el fin de semana, antes de que empiece a regir la medida. No obstante, deberán someterse a un aislamiento preventivo de manera obligatoria.

“Hemos dejado una ventanilla amplia para que los colombianos regresen y puedan estar con sus seres queridos. Esa es una medida que es dolorosa, pero que se hace necesaria. Hemos mantenido la línea de que los colombianos puedan llegar a nuestro país, pero aquí necesitamos que la pedagogía se ejerza y por eso vamos a utilizar las capacidades de Migración Colombia para que se pueda hacer el seguimiento respectivo”, dijo el mandatario.

Duque también señaló que le dio instrucción al Ministerio de Transporte para que también se suspendan las escalas de pasajeros provenientes de otros países. Sin embargo, aclaró que los extranjeros que ya están en el país van a tener la posibilidad de salir hacia sus destinos finales.

De esta manera, el jefe de Estado fue enfático en decir que si las personas asumen la conciencia que requiere la pandemia, el Gobierno Nacional será más drástico en las medidas.

País de tránsito

El mandatario también dijo no es cierto que se haya ofrecido a Colombia como país de tránsito a los pasajeros de América Latina atrapados. Dijo que en la reunión de presidentes de Prosur pidió que se hiciera una coordinación conjunta para permitir que los conciudadanos regresaran a sus países. “Yo dije con mucha claridad: lo que no puede pasar es que en Colombia termine quedándose todo el mundo atrapado por decisiones que no han sido coordinadas”, puntualizó.

“Estas decisiones sabemos que tienen implicaciones de muchos tipo, pero tenemos que hacerlas sobre la base de que los colombianos todos entendamos que esto es en serio, que el éxito no es dejarnos llevar ni por el miedo ni por el pánico, sino obrar con total conciencia”, agregó el Presidente.