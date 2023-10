Según el proyecto presentado, la mayoría de los recursos serán destinados a nueve sectores del país, iniciando con la educación con $70,4 billones, seguido por la salud y protección social con $61.5 billones, defensa con $56.0 billones, hacienda con $47.5 billones, Trabajo con $44.3 billones, inclusión social y reconciliación con $15.2 billones; minas y energía con $12.6 billones, e igualdad y equidad con $12.1 billones.

Según recalcó el Ministro de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla, el proyecto se realizó en el marco de un debate democrático. “Estos recursos permitirán impulsar una reactivación productiva encaminada a reducir el desempleo, la inflación, la pobreza y la desigualdad social y regional”, añadió.

“Los recursos aprobados impulsarán proyectos de inversión pública de alto impacto multiplicador en la transformación social y productiva del país, que permitirán contrarrestar el ciclo descendente de la actividad económica y avanzar en el cierre de brechas sociales, con programas dirigidos a incentivar la producción agropecuaria; mejorar la infraestructura educativa, hospitalaria y de transporte; y salvaguardar a la población más pobre del país mediante transferencias monetarias (renta ciudadana)”, expresaron desde el ministerio de hacienda.

Asimismo, se destacó que el PGN se realizó bajo escenarios proyectados para el 2024, que incluyen que la economía crezca 1.5%; la inflación anual se ubique en 5,7%; la tasa de cambio peso dólar de los Estados Unidos (TRM) registre un promedio anual de $4.603; el precio del petróleo contabilice un promedio anual de US$74,5 por barril; la producción petrolera sea de 787 mil barriles promedio diarios; y el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos baje de 4,0% del PIB en 2023 a 3,5% del PIB.

Sin embargo, la aprobación del proyecto tuvo varios cuestionamientos, entre los que estaban el aumento del presupuesto al Ministerio de Ciencias, el posible incumplimiento de la regla fiscal, entre otros.

“No son recursos permanentes porque una vez se recuperan esos recursos el siguiente año no van a existir. Lo que está en el trasfondo de la regla fiscal es que la nación logre financiar sus gastos permanentes, estructurales, con ingresos permanentes. Dado que estos recursos no son estructurales ni permanentes si no transitorios, alertamos que se podría dar pie a un incumplimiento de la regla fiscal en la medida en que estos recursos no podrían repetirse en el tiempo”, advirtió el director del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, Andrés Velasco.

La representante a la Cámara, Carolina Arbeláez aseguró que “Con Andrés Forero dejamos constancia como vía presupuesto general de la nación 2024 pretenden desfinanciar el sistema de salud. Hablan de reforma, pero sin recursos y sin aval fiscal. Asfixian el sistema para propiciar la crisis explícita y así vender su narrativa de cambio”.

“A partir de noviembre se presentará alza de hasta 10% en precios de salchichas, hamburguesas, chocolate, arepas, etc. Los responsables serán Gustavo Petro que afectarán el bolsillo de los colombianos cuando la inflación sigue alta”, expresó el representante Andrés Forero.

Con esta decisión, a la iniciativa solo le resta la firma del presidente de la República para convertirse en ley de la república.