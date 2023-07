Por bajo rendimiento el presidente Petro planea sacar a cuatro ministros

A falta de poco más de una semana para el inicio del segundo año del gobierno del presidente Gustavo Petro, se conoció que en la Casa de Nariño se está cocinando un nuevo remezón ministerial. Las carteras que serían descabezadas son las del Interior, Vivienda, Relaciones Exteriores y de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) por inconformismo frente a su rendimiento.

Sobre este nuevo recambio, que representaría el tercer remezón de Petro en 12 meses, fuentes de Palacio le detallaron a este diario que sería confirmado justamente el 7 de agosto y al parecer está motivado por una serie de reparos del mandatario frente al desempeño de los jefes de esos ministerios, los retrasos en la ejecución presupuestal, así como por un desgaste político.

Esta versión tomó fuerza después de que se filtró que el jefe de Estado le dio un jalón de orejas generalizado a su gabinete ministerial esta semana durante su habitual consejo de ministros, que se sumó a su regaño a la bancada del Pacto Histórico por haber perdido, el pasado 20 de julio, la Presidencia del Congreso que ganó el senador Iván Name.

Velasco saldría después del fracaso en Senado

El nombre que suena con más fuerza para salir del Gobierno es el del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, sobre quien estuvieron puestos los reflectores el 20 de julio durante la instalación del Congreso porque no logró mayorías para elegir a Angélica Lozano –ficha de Petro– como la nueva presidenta del Senado.

El propio Name aseguró que se trató de una derrota para el ministro y hasta la fecha no han concretado un espacio para dialogar. Además, el nuevo presidente del Senado reveló que Velasco no quiso dialogar con él antes de la elección de la nueva mesa directiva de esa corporación.

En la práctica esa derrota se traducirá en un inminente riesgo para el trámite de las reformas sociales del Gobierno, lo que al parecer no cayó bien en el presidente, quien ha dejado claro que no tiene problema en sacar de un plumazo al ministro que no rinda. “Todo ministro o ministra debe obedecer el mandato popular, el que no haga caso, se va”, advirtió Petro el mes pasado.

Las razones para el eventual despido de Velasco están orientadas no solo a la pérdida del Senado, sino también a la incapacidad que tuvo para cohesionar a la bancada del Partido Liberal –al que perteneció– para que estuviera del lado de los proyectos Gobierno e ingoraran las órdenes del expresidente César Gaviria, director de esa colectividad.

En la baraja de posibles reemplazos de Velasco está el exsenador Roy Barreras, quien es un curtido líder político que sabe cómo moverse entre los distintos partidos políticos. “Por estos días (Roy Barreras) está fuera del país en su luna de miel y ya tiene beneplácito para ser embajador en el Reino Unido, pero un ofrecimiento de un cargo importante lo haría cambiar de opinión”, señaló una fuente del entorno del excongresista caleño.

Se daría un recambio del jefe de la diplomacia

El segundo ministro que saldría sería Álvaro Leyva Durán, de Relaciones Exteriores, ya que el presidente estaría planeando darle un reenfoque al manejo de la diplomacia colombiana para fortalecer la bandera de lucha contra el cambio climático y las alianzas con naciones de América Latina y el Caribe. Además, Petro tendría en cuenta que a Leyva le han hecho reparos por su inexperiencia diplomática y por su insistente enfoque en asuntos de paz.

La pista más notoria de la posible renuncia del canciller fue la salida de la directora de Talento Humano de la entidad, Silvia Margarita Carrizosa, quien a pesar de ser una funcionaria que hace parte del círculo más estrecho de Leyva, dejará su cargo en los próximos días para convertirse en la nueva cónsul en Miami.

Como reemplazo de Leyva suena el actual embajador colombiano en Washington, Luis Gilberto Murillo, cuya labor diplomática en Estados Unidos, el más importante aliado de Colombia, se ha destacado.

Minvivienda, en el limbo por la baja ejecución

También suena para dejar el Gobierno la jefe de la cartera de Vivienda, Catalina Velasco, quien es considerada cuota del Partido Liberal. Al respecto, dos versiones coinciden en que Petro estaría inconforme con la lenta ejecución presupuestal de la ministra, por lo que le buscaría un reemplazo.

Y es que el Ministerio de Vivienda sobresalió entre las carteras que aparecieron en el informe de la empresa Corficolombiana sobre la baja ejecución de presupuesto del Gobierno Petro. El informe detalló que la ejecución del Presupuesto General de la Nación se estancó en el primer semestre de 2023, ya que a mayo solo se había cumplido el 27% de las inversiones previstas.

MinTic habría perdido respaldo en Palacio

El otro ministro que saldría de su cargo el 7 de agosto es Mauricio Lizcano, jefe de la cartera de las TIC. Sobre las razones del eventual cambio se destacan reparos, por ejemplo, en la lenta ejecución en materia de educación digital y desde el Pacto Histórico lo señalaron de negarse a hablar con La U, partido al que perteneció, para evitar que Name ganara la Presidencia del Senado.

Lo que está claro es que para el presidente no es extraño ordenar este tipo de cambios de funcionarios, pues en su gobierno ha salido en promedio un ministro cada mes y en su primer año como alcalde de Bogotá, en 2012, hizo 38 cambios de directivos de su gabinete.

Después de casi un año en el poder, el presidente Gustavo Petro ha hecho 11 cambios en el gabinete ministerial con el que empezó a gobernar en 2022. Esto equivale a que el jefe de Estado ha cambiado en promedio a un ministro al mes.

Muestra de ello han sido los dos remezones ministeriales que ha ordenado hasta la fecha. Los ministros que Petro ha sacado de sus cargos han sido Alejandro Gaviria (Educación), José Antonio Ocampo (Hacienda), Cecilia López (Agricultura), María Isabel Urrutia (Deporte), Patricia Ariza (Cultura), Arturo Luna (Ciencia), Carolina Corcho (Salud), Sandra Urrutia (TIC), Guillermo Reyes (Transporte), Alfonso Prada (Interior) y la más reciente fue Irene Vélez (Minas y Energía).

“Estos reiterativos cambios de ministros son el reflejo de la Alcaldía de Gustavo Petro en Bogotá, una total improvisación que afecta al país”, aseguró el senador opositor Carlos Fernando Motoa, del partido Cambio Radical.