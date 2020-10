Por caso Ordóñez, patrulleros inhabilitados por 20 años

En fallo de primera instancia, el procurador delegado para la fuerza pública, Hermán Rincón, aseguró que los patrulleros de la Policía Juan Camilo Lloreda y Harby Damián Rodríguez, vinculados en la muerte de Javier Ordóñez, fueron destituidos e inhabilitados por 20 años para ejercer cargos públicos.

De acuerdo con Rincón, los uniformados afectaron los derechos fundamentales a la vida y la integridad de Ordóñez. “No se demostró que haya cometido la conducta para evitar otra. Además está claro que el señor Javier Ordóñez estaba bajo estado de indefensión cuando ocurrieron los hechos”.

Según la Procuraduría, los dos uniformados actuaron con brutalidad e intención, se extralimitaron en el uso de la fuerza y golpearon a Ordóñez de forma desproporcionada.

Sin consideración y con brutalidad, Javier Ordóñez recibió golpes contundentes propinados por Juan Camilo Lloreda Cubillos, mientras el patrullero Harby Rodríguez actuó como cómplice, pues ayudó a mantener inmovilizada a la víctima, afirmó la procuradora Aura Fajardo Moreno, delegada de Policía Judicial, quien leyó el fallo disciplinario de primera instancia.

No obstante, señaló la procuradora, se hizo un informe policial falso en el que se hablaba de una supuesta agresión de Ordóñez a una mujer, lo que habría desatado la supuesta pelea.

Agregó la funcionaria que las cámaras de seguridad del sector donde fue detenida la víctima, situadas en el barrio Villaluz, en la localidad de Engativá, nunca registran la aparente riña.

“Este informe rendido por Harby Damián Rodríguez Díaz tiene un contenido falso. En las grabaciones se ve que cuando llegaron donde estaban los civiles no había la tal riña múltiple. Los patrulleros no tuvieron que intentar separar a nadie, a Javier Ordóñez no lo estaba hiriendo nadie”, leyó Fajardo.

Y afirma que la golpiza le fue propinada a la víctima en el CAI: “Sin consideración y con brutalidad Javier Ordóñez recibió golpes contundentes propinados por Juan Camilo Lloreda Cubillos, mientras el patrullero Harby Rodríguez no solo no hizo nada, sino que se inclinaba para sujetarlo”.