No obstante, el presidente del CNE aclaró que la anulación de inscripciones de cédulas no significa que los ciudadanos no podrán acudir a las urnas. Deberán hacerlo en el último lugar donde votaron, pero si se comprueba que en efecto cambiaron de residencia serán nuevamente incorporados al censo electoral.

“Estas cédulas que se dejan sin efecto es posible que correspondan a figuras públicas. Si llega a ocurrir esto, los ciudadanos tendrán la oportunidad de presentar sus pruebas para ser reincorporados al censo. Es mejor pecar por exceso y no por defecto, es preferible reincorporar a 5000 ciudadanos que permitir que estructuras criminales incidan en los resultados electorales”, aseguró el presidente del CNE.

La autoridad electoral volvió a llamar la atención sobre el hecho de que sólo el 2,6 % de candidatos han reportado sus ingresos y gastos al aplicativo de ‘Cuentas Claras’, lo que significa que de un total de 117.768 aspirantes a cargos de elección popular, solo 3125 han cumplido con la obligación.

Por su parte, el registrador Nacional, Juan Carlos Galindo Vácha, señaló que desde enero de 2019 se inició con el cruce de bases de datos con el CNE, para poder avanzar en detectar posibles riesgos de trashumancia. Agregó que apoyará a la autoridad electoral con el fin de agilizar la notificación de los ciudadanos a los que se les anuló la inscripción de manera preventiva, a quienes les pidió hacer las verificaciones correspondientes.

El vicefiscal Jaime Camacho, añadió que esto no significa que las personas a las que se les anularon las inscripciones estén cometiendo un delito, porque para determinar esto se debe hacer una investigación más exhaustiva, sin embargo, advirtió que la Fiscalía estará detrás de las organizaciones políticas o criminales que sistemáticamente están dedicadas a la trashumancia electoral.