La decisión de la Fiscalía se da luego de que el pasado sábado la revista Semana revelara apartes de una investigación que ya cursa en el ente acusador y que busca establecer presuntas coimas que habrían superado hasta los $10.000 millones en medio de la construcción del Metro de Bogotá.

“Me contó que tuvieron que hacer un giro de 3 mil millones de pesos y otro de 3 mil millones para esos políticos de los verdes de la alcaldesa, y me mostró los WhatsApp que le mandan a decir dónde consigne para la campaña de ahorita”, afirmó en medio de las interceptaciones José Joaquín Silva Ardila, exempleado del Ministerio de Transporte.

Según el informe periodístico, la esposa de la Alcaldesa de Bogotá y también senadora, Angélica Lozano habría sido otra de las beneficiarias de las millonarias coimas que se habrían pagado días antes de que se dieran las elecciones legislativas de 2022, cuando ella volvió a repetir curul en el Senado de la República.

Alcaldesa responde

Tras la revelación de Semana, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, salió al paso a los cuestionamientos y afirmó que la adjudicación del Metro se dio durante la administración anterior de Enrique Peñalosa, y no durante su Alcaldía.

"El Metro de Bogotá no tiene reversa ni duda de transparencia. El Metro y mi defensa al mismo han sido objeto de una constante disputa política con el propósito de desprestigiarlo y pararlo", afirmó López en su cuenta de Twitter.

De igual forma, la alcaldesa dijo que no cederá ante ninguna presión sobre la construcción del Metro. "No he cedido y no cederé a ninguna difamación, portada, bodega o presión indebida para frenar la obra más esperada y necesaria para los bogotanos".