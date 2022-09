¿Por qué no fue la vicepresidenta al funeral de la reina Isabel II?

Luego de la muerte de la reina Isabel II, el gobierno confirmó la asistencia al funeral pero por cruces en las agendas, el presidente Gustavo Petro no pudo viajar y en su lugar fue Verónica Alcocer, primera dama. Esta decisión ha levantado polémica en redes sociales porque afirman que la designada debió ser la vicepresidenta, Francia Márquez.

La periodista Salud Hernández y el representante a la Cámara, Miguel Polo Polo han criticado la decisión en redes sociales sugiriendo que a la vicepresidenta le han hecho desplantes en cuanto al cargo que debe asumir si el presidente no está.

“¿Por qué Petro enviará a su esposa Verónica Alcocer a un funeral de Estado como el de la reina Isabel II? ¿Pa’ que está la vicepresidenta? ¿Solo pa’ conseguir voticos y lástima en campaña? ¿Entonces si el presidente fallece, lo sucede su esposa?”, señaló Polo.

Según la Constitución Política “en las faltas temporales del Presidente de la República bastará con que el Vicepresidente tome posesión del cargo en la primera oportunidad, para que pueda ejercerlo cuantas veces fuere necesario. En caso de falta absoluta del Presidente de la República, el Vicepresidente asumirá el cargo hasta el final del período. El Presidente de la República podrá confiar al Vicepresidente misiones o encargos especiales y designarlo en cualquier cargo de la rama ejecutiva”.

Sin embargo, no es ilegal que la primera dama haya asistido al funeral, pues aunque su figura no tiene compromisos oficiales, se le puede asignar la asistencia a recepciones de Estado y ceremonias. Además, Alcocer viajó en compañía del canciller, Álvaro Leyva, quien asume como emisario del Ejecutivo en instancias globales a las que no puede asistir Petro.

A este evento se le suma que durante la visita de Petro a Nueva York para asistir a la Asamblea General de la ONU, las personas han cuestionado en redes sociales la decisión del presidente al no dejar a cargo a Francia Márquez para que cumpla con sus funciones durante su ausencia.

En su lugar quedó encargada, por segunda vez, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez. Pero el motivo de esta decisión se basa en la Constitución Política de 1991 donde se indica que la persona que queda a cargo durante los viajes al exterior del Presidente –en ejercicio de sus funciones– debe ser un ministro que, además, pertenezca al mismo partido o movimiento político del mandatario.