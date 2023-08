¿Por qué tiembla tanto en Colombia? Estas son las razones que dan expertos y el Sistema Geológico Colombiano

La entidad también sostuvo que no existe un método comprobado científicamente que permita predecir los sismos.

Rodríguez-Portillo añadió: “¿Qué es más importante, predecir un terremoto o prepararnos para los potenciales daños que pueda tener un territorio?, predecir un terremoto, no creo que ayude mucho porque si yo digo que en Bucaramanga habrá un terremoto de 7 grados en 24 horas cundirá el desespero, pero no, es algo que me gustaría transmitir a la sociedad”.

Para el experto, es más importante que se invite a preparar los territorios, estar preparados en términos de infraestructura, en términos de pedagogía social, que Colombia esté preparada para atender un evento como estos.

De acuerdo con el Servicio Geológico, Colombia está ubicada “en una región donde constantemente están interactuando las placas tectónicas de Nazca y del Caribe contra la Suramericana, produciendo montañas, cordilleras y fracturas en la corteza terrestre”.

Añadió que el 83 % de los colombianos viven en zonas que obedecen a las escalas de intermedias y altas, aunque haya unas regiones con más amenazas sísmicas.