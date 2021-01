La mujer, en diálogo con Emisora Atlántico, dijo que “estamos preocupados porque estas personas están confinadas desde el mes de diciembre haciendo ayuno en espera de la segunda llegada del Señor. Pero lo más preocupante es que hay unos siete menores de edad, que, según los vecinos, se quejan durante el día por la falta de alimento”.

Indicó que unos de los padres de uno de los menores que están en el culto religioso, demandó ante el Bienestar Familiar a su mujer por el deterioro físico que tiene el menor por la falta de consumo de alimento desde el mes de diciembre. Al parecer personal del Bienestar Familiar llegó al sitio, pero no les dejaron ingresar.

“Ante la preocupación que existe en el pueblo y por el fatal desenlace que puede tener esto, se le ha dicho al pastor que dirige a estas personas, para que les permita ingerir alimentos, pero ha manifestado que el Señor los provee de alimentos en las horas de la noche. Preocupa que todos están flacos y delgados. Unas señoras que eran robustas están delgadas y se les ve mal. Preocupa su situación de salud, en especial la de los menores de edad”, apuntó la denunciante.

Según lo manifestado por esta vecina del corregimiento de Isabel López, estas personas están confinadas desde diciembre “en espera de que el Señor venga y los rapte, se los lleve. Supuestamente ese hecho va a ocurrir este 28 de enero. Tememos que esto pueda terminar en un fatal desenlace”.

La señora apuntó que las personas que están reunidas en esta casa-iglesia, regalaron sus pertenencias, porque al parecer van a un viaje sin retorno.

La comunidad pertenece a la Iglesia Cristiana Berea, que tiene sede en Barranquilla, Sabanalarga y en el corregimiento de Isabel López. Su pastor es Gabriel Herrera, quien también es profesor.

Entre tanto el alcalde Sabanalarga, Jorge Luis Manotas, aseguró que lo que está sucediendo en el corregimiento es un ayuno prolongado por parte de estas personas, pero que no tiene nada que ver con una segunda llegada del Señor.

“A pesar de que esto viene sucediendo desde hace varios días, apenas este mañana me entero de que esto está sucediendo. Estuve hablando con la concejala Ena Redondo, que es oriunda de ese corregimiento, pero me dice que esto se trata de un ayuno extendido que tiene un grupo religioso. Tenemos a la Inspectora del corregimiento indagando sobre esto. Tengo una información, que no es confirmada, de que ya el Bienestar Familiar estuvo allí haciendo presencia y viendo el estado de los niños y vamos a hacer lo propio con la Comisaría de Familia para que se traslade con un grupo interdisciplinario y verifique realmente cuál es la situación que se está viviendo allí”, sostuvo el Manotas.

Indicó que “los primeros días la gente lo vio como algo normal. Pero en estos momentos hay gente preocupada. Los familiares de algunas personas que están en este ayuno prolongado están mostrando preocupación. Vamos a visitar el lugar y dependiendo de lo que esté sucediendo vamos a intervenir, sobre todo, salvaguardar los derechos de los niños”.

Presencia de las autoridades

El comandante de la Policía Atlántico, coronel Hugo Molano, dijo que la Policía de Infancia y Adolescencia visitó el sitio ante la denuncia de la comunidad de que a los niños los estaban sometiendo al ayuno. “Se les encontró en buenas condiciones. Los adultos admiten que sí están en ayuno, que ellos tienen sus creencias y al lugar llegan otras personas a escuchar lo que ellos promueven, pero no es que allí sea un sitio donde vayan constantemente muchos feligreses. Aseguran que son tres familias las que viven allí y son las que tienen esa doctrina”, anotó.

Indicó que, tras conocer el tema por parte de la comunidad, llegaron al sitio, “pero afortunadamente los niños están bien, en buen estado de salud”.

Sobre las denuncias de que había un confinamiento de varias personas, Molano añadió que “lo que encontramos allí fue a tres familias. Ellos dicen que no hay nadie obligado, sino que las tres familias viven allí y es el sitio donde van a otras personas a escucharlos”.

Por su parte, el teniente Eduardo Durán, comandante de Policía de Sabanalarga, anotó que ese rumor que se corrió por toda la población se debe al hermetismo mismo con el que se maneja esta comunidad religiosa.

“La comunidad nos informó de que había menores de edad que estaban confinados haciendo ayuno, pero luego de la visita de la Policía de Infancia y Adolescencia se pudo ver que ellos no presentan ningún tipo de desnutrición. Creemos que todo esto sucede por el poco conocimiento que tiene la gente”, recalcó el teniente Durán.

Apuntó que “esta iglesia manifiesta que en pocos días va a resucitar una persona que es familiar de uno de los pastores de esta comunidad. Y la información que le llega a la comunidad es que los próximos tres días lo que va a suceder es un suicidio colectivo y eso es lo que causó pánico en las personas del corregimiento de Isabel López”.

Se está a la espera de que haya un pronunciamiento por parte de los líderes de esta comunidad religiosa, que, por su hermetismo, como lo dijo un oficial de la Policía de Sabanalarga, no se conoce nada sobre las razones de las que se les está aludiendo.