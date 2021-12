$!Preocupaciones de los colombianos para las elecciones

Una nueva encuesta reveló las preferencias y preocupaciones de los colombianos a propósito de las elecciones presidenciales de 2022.

La Gran Encuesta, encomendada por varios medios de comunicación, consideró la intención de voto de 1.230 ciudadanos de 60 municipios del país.

Los asuntos más importantes para los encuestados, en orden de importancia, son: la corrupción, la economía, el desempleo, la inseguridad, la salud, la educación, el medio ambiente y el proceso de vacunación contra el COVID-19.

Los mayores de edad con intención de voto para 2022 expresaron su insatisfacción con la situación económica.

El 57% consideró que la situación sigue igual y el 23% valoró que ha empeorado, es decir, solo un 20% afirmó que la situación ha mejorado.

Por otra parte, el 79% de los encuestados estimó que se vio afectado por la pandemia.

Con respecto al empleo, el 50% consideró que su situación actual es regular. El 35% aseveró que es buena y el 14% mala.

Otro de los asuntos medidos por la encuesta fue la inseguridad, el 59% indicó que sigue igual en sus ciudades, el 27% dijo que ha empeorado y un 13% aseguró que la situación ha mejorado.

A pesar del descontento, los indagados se sienten optimistas sobre el futuro, específicamente el 47%. La encuesta, además, reveló que el 22% son indiferentes, el 15% pesimistas, el 12% muy optimistas, el 2% muy pesimistas y el 2% no respondió.

Además, más de la mitad de las personas que respondieron el sondeo, 53%, vieron afectada su situación económica y la de su familia por cuenta del paro nacional, mientras que la pandemia generó afectaciones en casi ocho de cada diez personas, 79%.

La administración del presidente Iván Duque no sale bien librada en temas como educación (34% de aprobación contra 63% de desaprobación), medio ambiente (31% vs 61%), salud (28% vs 67%), economía (19% vs 75%), seguridad ciudadana (19% vs 77%), desempleo (13% vs 83%) y corrupción (8% vs 89%).