“En la conversación entendimos que este momento trae el derecho de los ciudadanos para manifestarse pacíficamente y hacer el llamado sobre lo que se requiere pero es muy importante que no solo se rechace la violencia sino también los bloqueos. Varios alcaldes nos contaron como los bloqueos afectan a los más pequeños productores a familias enteras que no acceden a alimentación el mensaje inequívoco es el rechazo a las vías de hecho”, dijo el mandatario.

Y agregó que “queremos reactivar el empleo y las oportunidades. No puede haber nadie en desacuerdo en que el país se reactive porque si no se reactiva no genera oportunidades. Manejemos y ventilemos las necesidades de los ciudadanos pero rechazamos la violencia y los bloqueos como vías de hecho y como mecanismos que afectan a la sociedad y al país”.

Además indicó que “aquí se valora el trabajo que se está haciendo en los territorios con una inversión que supera los 5 billones de pesos. Todos los alcaldes están comprometidos con la vacunación y me decían que los bloqueos no nos quiten esa posibilidad, ya vamos a llegar a los 10 millones de vacunados, ¿quién se puede oponer a la vacunación? Nadie por eso rechazamos los bloqueos”.

Según dijo, “la protesta pacífica la vamos a respetar y acompañar. El vandalismo lo vamos a enfrentar con todo el peso de la ley amparados en los derechos humanos. Debemos investigar las conductas individuales”.

Por otro lado, en un comunicado conjunto los alcaldes indicaron que “reiteramos nuestro compromiso con la estabilización de los 170 municipios más afectados por la violencia y la pobreza, para resolver problemas que deberían haberse resuelto hace décadas en favor de la tercera parte de la geografía nacional en donde habitan más de 6.6 millones de colombianos, incluido el 30% de las víctimas”.

Además, aseguraron que los municipios PDET “son el resultado del diálogo y de la acción conjunta de todos para transformar el territorio. En esa filosofía estamos entusiasmados en continuar con tal dinámica. Estamos convencidos de la oportunidad histórica que está en nuestras manos para superar todas las brechas sociales, económicas, étnicas y de género, cumpliendo los PDET”.

Según el comunicado, “reafirmamos que el mayor logro que generarán los PDET será para los jóvenes de hoy. Vamos a trabajar con ellos para que de esta manera tengamos un país en paz”.