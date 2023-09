El presidente Gustavo Petro salió al paso a los señalamientos del exviceministro de Defensa, Ricardo Díaz, quien en una entrevista con Revista Semana sostuvo que en el Gobierno Nacional se habrían dado algunos hechos de presunta corrupción, incluso señalando a la primera dama, Verónica Alcocer.

"Conocí al general Díaz en mi idea de encontrar la gente de las Fuerzas Armadas que me ayudarían a construir una Fuerza Pública respetuosa de los derechos de la gente y sin corrupción; he encontrado muchos oficiales en este empeño, con algunos me he equivocado, con otros he acertado", escribió en su cuenta de X el jefe de Estado.

En medio de su pronunciamiento, el Presidente de los colombianos aseguró que desde el Viceministerio de Defensa le llegaron denuncias sobre presuntos maltratos contra los trabajadores de la cartera ministerial.

"Al rato me llegaron los informes sobre maltrato agudo al personal laboral por parte de él y la inconformidad del ministro con sus actuaciones. Por eso salió del ministerio", afirmó Gustavo Petro.

En cuanto a los señalamientos sobre presuntas presiones para que se comprara una nueva flota aérea de cuatro helicópteros que, según el mismo exviceministro Ricardo Díaz, habría tenido interés de la primera dama Verónica Alcocer, Petro desmintió dicha versión.

"Pensar que en mi Presidencia, antes, ahora o después, pensamos en comprar tres helicópteros italianos para mi oficina es delirante. La plata de la Nación es para la justicia social. El único helicóptero italiano que tiene la presidencia lo compró Duque", afirmó el jefe de Estado.

Las denuncias del general

En medio de una entrevista con la Revista Semana, el general (r) Ricardo Díaz, afirmó que en el Ministerio de Defensa lo presionaron para que agilizara la compra de helicópteros y así modernizar la flota aérea de la Casa de Nariño.

En medio de sus revelaciones, el exfuncionario del Gobierno Nacional sostuvo que hasta la primera dama, Verónica Alcocer, estuvo interesada en que se adjudicara el millonario contrato a una empresa árabe.

Tras estos hechos Alcocer le dio poder a sus abogados para que interpongan las denuncias pertinentes en contra del exviceministro de Defensa, Ricardo Díaz.

